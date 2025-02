Venerdì 1 agosto torna l’Emilius 3559

Un vertical in totale autonomia, senza assistenza e ristori, una lunghissima ascesa in cui testa e spirito di squadra sono le chiavi del successo. La prossima estate torna l’ascesa al Mont Emilius, la gara che va in alternanza con la storica Aosta-Becca di Nona che tornerà invece puntuale nell’estate 2026.

La data è stata definita: l’unico K3000 d’Italia si svolgerà venerdì 1 agosto, ma in caso di maltempo l’organizzazione ha previsto fin d’ora il recupero per sabato 2 agosto. Una prova suggestiva, che si snoda su sentieri battuti e tratti ripidi e rocciosi, con partenza dai 559 metri del campo sportivo di Plan Félinaz e arrivo ai 3559 metri della vetta che insieme alla Becca di Nona sovrasta la città di Aosta. Tremila metri secchi di dislivello positivo, una fatica da condividere insieme a un compagno.

Emilius 3559 non sarà aperto a tutti, resta un’avventura di sola salita riservata a un massimo di 50 coppie, femminili, maschili e miste. Si accede solo attraverso candidature: non ci sarà più l’obbligo di aver completato l’Aosta-Becca di Nona, servirà però dimostrare di avere l’idonea preparazione a gare estreme e di conoscere l’ambiente e le difficoltà dell’alta montagna. La sicurezza è una priorità per l’Associazione Becca di Nona 3142 e sarà dunque effettuata un’attenta selezione dei partecipanti.

La volontà è quella di differenziare i due eventi. Se l’Aosta-Becca di Nona è conosciuta anche per il contorno festoso, Emilius 3559 vuole restare più “selvaggio”. Un confronto di livello, in un ambiente unico e con un occhio di riguardo all’aspetto green. Gara la mattina, a seguire pranzo e premiazioni al rifugio Arbolle, un punto di riferimento per i tanti appassionati che scelgono come meta una delle vette sopra la città di Aosta e il Comune di Charvensod. Confermata inoltre la partnership con Cimalp, brand di abbigliamento che dopo la piacevole esperienza dello scorso anno ha deciso di proseguire la collaborazione con l’evento.

Tutte le novità e le modalità di iscrizioni più avanti, intanto la data è da segnare in calendario.