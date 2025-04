Mercoledì 23 riparte Soirée Vertikal: Issogne prima tappa

Riparte la prossima settimana Soirée Vertikal, l’ormai imperdibile circuito primaverile organizzato da Technosport, che ha saputo proporre una formula nuova e snella con quattro gare serali e infrasettimanali su sentieri spesso inesplorati della Valle d’Aosta. Prove verticali di breve durata, ma grande intensità, che si chiudono con un momento distensivo e conviviale. Un modo per spezzare la routine settimanale, ritrovarsi e indossare il pettorale per la prestazione o un semplice allenamento.

Il circuito si aprirà mercoledì 23 aprile con una prova inedita: La Petite Trotte de Saint-Roch che si svolgerà a Issogne. Il 7 maggio si correrà La Pouyà de Sent’Anna di Gignod, l’altra novità della stagione. Le ultime due tappe sono state confermate. Si tratta de Lo Drette di Matouffie a Saint-Oyen (21 maggio) e La Mine à bout de souffle a Cogne (4 giugno), tappa di chiusura del circuito.

I 300 abbonamenti alle quattro gare del circuito sono andati esauriti in poco più di 12 ore; restano disponibili solo i pettorali per le singole competizioni, fino al raggiungimento delle 450 presenze. Alla tappa di Issogne sono iscritti 423 concorrenti, restano quindi solo 27 posti, che possono essere prenotati attraverso il sito irunning.it entro e non oltre domenica 20 aprile.

Mercoledì 23 aprile partirà anche Soirée Enfants, il mini-circuito non competitivo destinato ai più piccoli. Un evento di contorno spesso molto partecipato, che verrà riproposto anche a Gignod e Saint-Oyen. Nessuna classifica, solo tanto divertimento. Anche in questo caso è richiesta la registrazione sul portale irunning.it .