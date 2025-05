Maguet e Bonin volano nella seconda tappa di Soirée Vertikal

Sembra non esserci spazio per una gara di Soirée Vertikal completamente all’asciutto. Qualche goccia di pioggia c’è sempre ad accompagnare la cavalcata in salita dei numerosi atleti impegnati nel circuito serale e infrasettimanale. E anche ieri, nella seconda tappa di Gignod, l’acqua è arrivata puntuale. Temperatura subito in forte calo, ma entusiasmo inalterato per una nuova “sparata” sull’inedito percorso de La Pouyà de Sent’Anna. Ancora grandi numeri e tutto esaurito (400 atleti in classifica), ancora una volta firme prestigiose.

La gara assoluta è stata vinta da Nadir Maguet, che ha appena chiuso la stagione invernale con il Trofeo Mezzalama e che da subito ha rimesso le scarpe da ginnastica per preparare i grandi appuntamenti estivi. Il portacolori della Polisportiva Sant’Orso ha coperto i 3,1 chilometri (415 metri D+) in 18 minuti netti e rifilato 24 secondi a Massimo Farcoz (U.S. Malonno); terzo gradino del podio per Didier Chanoine (Lo Contrebandjé) staccato di 31” e appena davanti al gemello Jacques (18’39”). A completare la top 5 è stato André Philippot dell’Apd Pont-Saint-Martin (18’48”).

In campo femminile, secondo successo in altrettante gare per Charlotte Bonin, partita con un ritmo davvero sostenuto fin dai primi metri, facendo il vuoto. L’atleta dell’Atletica Calvesi ha chiuso in 22’12”, tempo valso il 38° posto assoluto. Alle sue spalle Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin) in 24’21”, terza Christine Vicquéry (Asd Inrun) in 24’31”. Quarta e quinta posizione per Elisabetta Negra (Asd Inrun; 24’55”) e per Lucia Bellini (Lo Contrebandjé; 25’04”).

Nel tardo pomeriggio, poco prima degli adulti, si è svolta anche la seconda tappa di Soirée Enfants dedicata ai più piccoli. Sport, divertimento e merenda finale per la sessantina di giovani che hanno corso nei dintorni dell’area sportiva, senza il pensiero del cronometro.

La terza e penultima tappa del circuito Soirée Vertikal si svolgerà a Saint-Oyen mercoledì 21 maggio. Teatro di gara il sentiero de Lo Drette di Matouffie, già affrontato lo scorso anno. Sono iscritti quasi 450 atleti.