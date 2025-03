Aperte le iscrizioni per la cronoscalata Introd-Les Combes

Con il primo caldo e la ripresa delle gare, l’Associazione sportiva Inrun si è rimessa in moto. E ha iniziato a lavorare sulla nuova edizione della cronoscalata Introd-Les Combes, che verrà riproposta ancora una volta a fine primavera. La diciassettesima edizione - la terza curata da Inrun - si svolgerà mercoledì 28 maggio 2025.

La gara rientra nel calendario delle martze a pià e sarà valida per il campionato regionale di corsa in montagna Fidal. Si correrà di sera, sull’ormai tradizionale sentiero che dal castello di Introd porta al villaggio di Les Combes. Una prova breve, con alcuni strappi intensi, che potrà essere corsa anche da Cadetti e Allievi, oltre che dagli adulti. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, che nel pomeriggio potranno partecipare alla Baby run non competitiva.