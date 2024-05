Atletica: Il Manzetti e il Tecnico di Verres conquistano il primo posto alla fase regionale di Atletica

Mercoledì 8, al Crestella di Donnas si sono svolti i Giochi Sportivi Studenteschi per le scuole secondarie di secondo grado. I ragazzi e le ragazze dalla prima alla terza superiore hanno partecipato alle gare dei 100 m, 1000 m, 100 HS, salto in alto, salto in lungo, getto del peso e staffetta 4x100m.

Le due scuole vincitrici, sia al femminile che al maschile, saranno impegnate nella Finale Nazionale in programma a Pescara dal 28 al 30 maggio.

Si aggiudicano il primo posto della classifica femminile le ragazze dell’Istituto Liceale Tecnico Professionale di Verres, tutte tesserate per l’atletica Pont Donnas. La medaglia d’oro è stata conquistata grazie a Sophie Yon (2007, 100 m 13”66), Cloe Zoppo Ronzero (2009, 1000 m 3’27”50), Carlotta Giovannetto (2009, 100hs H76 15”28), Jade Porceillon (2008, salto in alto 1,58 m), Giada Borney (2008, salto in lungo 5m14), Alice Lingeri (2007, Peso 3kg 7m84) e la staffetta 4x100 vinta in 51”57 con Yon, Porceillon, Borney e Giovannetto. Il podio al femminile è completato con il secondo posto del “Liceo Classico, Artistico e Musicale” e con il terzo del “Liceo Eduard Berard “.

Podio salto in alto

La classifica maschile, invece, è capeggiata dall’Istituto Manzetti di Aosta. Il primo posto è dato dai risultati di Emanuele Villa (2008, 100m 12”61), Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta, 1000m 2’47”01 (PB)), Matteo Maniezzo (2007, Atl. Cogne Aosta, 100hs H84 15”51), Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta, salto in alto 1,77 m (PB)), Matteo Actis (2008, salto in lungo 5m23), Teseo Bortolotto Barrel (2008, Peso 5kg 10m33), e la staffetta 4x100 in 47”77 con Actis, Maniezzo, Marana e Villa. Il podio maschile vede al secondo posto il Liceo Eduard Berard e al terzo il Liceale Tecnico Professionale di Verres.

La squadra maschile dell’Istituto Manzetti e la femminile del Liceale Tecnico Professionale di Verres saranno impegnate nella Finale Nazionale a Pescara l’ultima settimana di maggio.

I RISULTATI