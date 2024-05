Marchiando e Challancin al Meeting Internazionale della Città di Savona

Mercoledì 15 la città di Savona ha ospitato sul campo di atletica del Complesso Polisportivo “Giulio Ottolia” il celebre meeting Internazionale in cui da oltre 13 edizioni si sfidano atleti di calibro internazionale. Tra gli atleti in gara anche due valdostane: Eleonora Marchiando (1997, C.S. Carabinieri) nei 400 Hs H76 e Corinne Challancin (1999, Atl. Firenze Marathon) nel salto triplo. Presenza anche l’argento mondiale del getto del peso nonché leader mondiale stagionale con la misura di 22,88 m Leonardo Fabbri (Aeronautica Militare), la primatista italiana dei 100 m e bronzo mondiale dei 60 m indoor Zaynab Dosso (Fiamme azzurre) e Mattia Furlani (Fiamme Oro) primatista italiano del salto in lungo indoor e vicecampione mondiale indoor a Glasgow 2024.

Eleonora Marchiando si piazza 3a in 56”26 arrivando davanti alla compagna di allenamento Linda Olivieri, 4a in 56”36, nella gara vinta dall’Ucraina Anna Ryzhykova in 55”83. Marchiando dice commentando la gara: “È stata una bella gara molto tirata. Sono contenta di aver reagito dopo il 400 di Milano della settimana scorsa e aver ritrovato buone sensazioni. Ho sbagliato ritmica tra il 5° e il 7° ostacolo, punto su cui dovrò lavorare, che mi ha rallentato, ma ho chiuso bene sul finale. Essendo la prima gara sono soddisfatta.”

Corinne Challancin è 8a nella gara di salto triplo con un salto a 12,78 m su una pedana bagnata dalla pioggia che non ha però fermato il meeting. “Le condizioni meteo non erano ottimali” dice Challancin “ma il problema principale è che ho cambiato gamba di stacco a dicembre e ho ancora parecchio da sistemare, soprattutto devo ancora abituarmi a saltare con la rincorsa completa. Spero di aggiustare il salto per i prossimi meeting!”

Da sottolineare anche gli importanti risultati ottenuti da altri italiani durante il meeting. Nel giro di cinque minuti Savona è stata teatro di due record italiani: quello di Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) che migliora il record italiano due volte: in batteria 11”12 togliendo 2 centesimi al record che condivideva con Manuela Levorato e nella finale va a vincere con uno strepitoso 11”02 molto vicino al muro degli 11”. Leonardo Fabbri dopo due lanci sotto i 22 m getta 4 volte il peso al di sopra e all’ultimo tentativo tira una spallata a 22,95 m migliorando di 4 cm il Record di Alessandro Andrei datato 1987 e diventando 5° nella classifica all-time mondiale della specialità. Nella gara di salto in lungo Mattia Furlani (Fiamme oro) salta ad 8,36 m che rappresenta il Record Mondiale Under 19.