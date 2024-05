Atletica: Ai regionali assoluti di società a Mondovì (cn) Nicole Dellio e Martina Milani superano gli 800 punti

L'obiettivo era portare a termine 14 gare (sia al maschile che al femminile) in modo da poter avere accesso alla classifica per l’accesso alla fase nazionale. Sono ancora in attesa che nelle altre regioni, nei prossimi weekend, si completino le fasi regionali e poi verranno stilare le classifiche e se rientrano nelle prime 72 società l'Atletica Cogne accederà alle fasi nazionali. Comunque, tutti gli atleti hanno dato il meglio e migliorandosi così da ottenere più punti possibili per la società.

A livello femminile le migliori prestazioni sono state di Nicole Dellio che sia nei 100m che nei 200m ha superato gli 800 punti, nei 100m ottiene l’ottava posizione con 12”51 (893 pt.) e nei 200m taglia il traguardo in 26"29 (827 pt.) alla 13ª posizione.

Bene anche Martina Milani che si avvicina al primato personale negli 800m e conclude i due giri di pista in 2’21”40 (811 pt.). Anche la staffetta 4x100 femminile, composta da Eleonora Zoja, Giorgia Romeo, Alessia Blana e Nicole Dellio, supera gli 800 punti con il tempo finale di 52”46.

Gli esordienti a Donnas

Si migliorano anche Sylvie Vallet nei 1500m con 4’57”38, Eleonora Cordone nei 5000m con 22’08”95, Sophie Vallet negli 800m con 2’36”32, Kyrsten Goyet nel lancio del disco (1kg) con la misura di 30m70 e Martina Raso nel lancio del giavellotto (600g) con 13m87.

In campo maschile, sfiora gli 800 punti Emiliano Vuillermoz nel salto triplo con la misura di 13m52 (799 pt.). Poi altri miglioramenti nei 100m sia di Matteo Berlier che di Gabriele Leone con rispettivamente 11”57 e 11”95. Nei 400m Luca Biondi personal best con 52”81 e 54”47 per Matteo Pagliarin. Marco Lanteri migliora il suo PB nel lancio del giavellotto (800g) con 35m55 e nella seconda giornata miglioramento nei 400hs H91 per Andrea Carrozzino con 1’00”97.

Cadetti dell'Atletica Cogne a Donnas

Alla fine delle due giornate, la squadra femminile si piazza al 12° posto con 9179 punti e la squadra maschile all’11° posto con 8857 punti. Purtroppo per causa di maltempo la gara di salto in lungo sia maschile che femminile è stata rimandata al prossimo weekend ad Alessandria in concomitanza con i CDS Allievi M/F.

FOTO: “Squadra Assoluta Cogne – Mondovì” Link ai risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG34943/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html