AOSTA21K, UNA FESTA PER TUTTA LA CITTÀ

Oltre 2600 partecipanti hanno invaso le vie della città di Aosta colorandola di grande festa ed emozione a dimostrazione del forte legame tra la città e tutto il territorio capace di accogliere a braccia aperte tantissimi runner e turisti di tutto il mondo. Un weekend che ha superato di gran lunga le aspettative degli organizzatori battendo il record della scorsa edizione e arrivando a toccare quota 2618 iscritti. Un dato che conferma a pieno le grandissime potenzialità dell’evento che sta diventando la manifestazione principale di running su strada più importante della regione.

Nella BCC Valdostana Half Marathon alla partenza si sono presentati ben 703 mentre invece nella CVA 10K Race sono partiti 368 runner con il via dato da Josette Borre, vicesindaca del Comune di Aosta, da Giulio Grosjacques, Assessore allo Sport della Valle d’Aosta e da Alina Sapinet, Assessora allo sport del Comune di Aosta. A completare il numero della giornata di ieri sono poi i 497 tra runner e camminatori che si sono cimentati nella CAS 5K Buongiorno Aosta e che hanno tagliato il traguardo all’interno dello stabilimento di Cogne Acciai Speciali.

Nella BCC Valdostana Half Marathon la vittoria è stata conquistata dall’italiano Rene’ Cuneaz che ha fermato il cronometro a 1.05.14, battendo il record dell’edizione precedente. A completare il podio maschile della 21K, Simon Kibet Loitanyang al secondo posto con 1.06.12 e Leonce Bukuru al terzo con 1.08.10. Nella Aosta21K femminile, invece, la vittoria è andata alla keniana Emily Chepkemoi Cheroben che ha tagliato il traguardo in 1.17.51. A completare il podio sono state Cavaline Nahimana con 1.18.51 e l’italiana Simona Cargnino con 1.21.21. Passando alla CVA 10K Race maschile successo per l’italiano Stefano Rolland in 34.18 che ha battuto Alessandro Benati che ha fermato il cronometro a 34.20 e Antonio Celardo con 34.35. Vincitrice della prova femminile sui 10K è stata l’italiana Catherine Bertone con 38.08, al secondo posto si è classificata Rodica Sorici con 40.01, al terzo posto Federica Barailler con 40.20.

A completare il quadro i 1050 partecipanti della School & Family del sabato. Un pomeriggio di giochi e sport in allegria, all’interno del Parco Puchoz e del centro di Aosta, dove bambini e ragazzi si sono cimentati in 8 differenti stazioni ognuna con una disciplina sportiva diversa, tra i quali atletica, ciclismo, pallavolo, vortex, pallacanestro, spartan, raccolta differenziata ed educazione ambientale.

Tutti i risultati ufficiali della giornata sono disponibili sul sito https://www.endu.net/it/<wbr></wbr>events/mezzaosta-2/results.