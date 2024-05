Aosta 21k, M.A. Training360 un esempio di inclusività e vitalità nelle competizioni di Aosta

Con un totale di 45 atleti, tra cui un notevole numero di over 70, il gruppo ha dimostrato che l'età è solo un numero quando si tratta di salute e benessere. Tra loro, spicca Giancarlo Lazzaron, di 80 anni, che ha completato la camminata in soli 35 minuti, un risultato impressionante che sottolinea l'importanza dell'attività fisica a tutte le età.

Gli atleti di M.A. Training360 fanno parte di gruppi di ginnastica dolce e inclusiva, accogliendo partecipanti fino ai 95 anni. Questi gruppi non solo promuovono la salute fisica, ma anche la socialità e l'inclusione, creando un ambiente accogliente per tutti i livelli di abilità e di età.

Ora, il gruppo si prepara per una nuova esibizione in piazza il 2 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport. Questa partecipazione sottolinea ancora una volta l'impegno di M.A. Training360 nel promuovere uno stile di vita attivo e la partecipazione comunitaria. Le signore del gruppo non si fermeranno qui: sono già pronte a prendere parte alla Beccapink, un evento che celebra lo sport e la solidarietà, continuando a frequentare i corsi estivi presso il parco Puchoz.

M.A. Training360 rappresenta un modello positivo e un esempio ispiratore per la comunità valdostana, dimostrando che l'attività fisica è fondamentale per mantenere una buona qualità della vita a tutte le età. L'impegno del gruppo, sia nelle competizioni che nelle attività quotidiane, evidenzia il valore dell'inclusione e del benessere attraverso lo sport.