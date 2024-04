I piloti della “Driving For Victory” continuano ad esser protagonisti: dalla 18^ edizione del Rally Regione Piemonte sono pronti alla 45^ del Valle d’Aosta

Che questa edizione del Rally Regione Piemonte sia stata davvero positiva e piena di colpi di scena, coinvolgendo l’enorme massa di tifosi giunti in quel di Alba per assaporare lo spettacolo che i grandi nomi del Campionato Italiano Rally e della Coppa di Zona hanno saputo regalar loro, è un dato di fatto.

Con oltre 150 equipaggi che si sono presentati al via sono stati ben quattro i binomi della “Driving For Victory”, il progetto realizzato da Corrado Perino, (istruttore di guida rally Aci Sport 3^ livello e direttore del Centro Tecnico Federale Aci del Piemonte) con l’obiettivo di formare giovani e nuovi talenti che possano gareggiare nelle gare internazionali facendo prima esperienza nelle gare minori, che si è detto davvero soddisfatto.

“Devo fare davvero i complimenti a tutti i nostri quattro equipaggi in gara perché sono stati davvero grandi. Per alcuni c’è ancora lavoro da fare, ma c’è stato un grande miglioramento e siamo sulla buona strada. Nonostante la gara molto difficile, con prove speciali di alto livello tecnico, si sono comportati tutti molto molto bene. Peccato per i partecipanti al Suzuki Cup che, a causa degli incidenti accaduti fortunatamente senza conseguenze, non hanno potuto prendere parte ad alcune prove” commenta Perino.

I quattro driver di casa, impegnati ad Alba, sono stati Fabrizio “Cave” e Fabio Treccani, il fornese Gabriele Priante in coppia con Mattia Pastorino e i due protagonisti del Suzuky Rally Cup, Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti, Filippo Gelsomino navigato da Luca Migone.

Con la loro prova, Cave/Treccani, confermano di essere tra i migliori equipaggi protagonisti della classe A6. Il pilota di Ceresole d’Alba, insieme al suo naviga, portacolori di casa VMat Racing, formano ormai una coppia rodata e sempre pronta nel cercare di portare a casa il risultato, anche quando noie meccaniche (in questo caso per via del cambio) si mettono di mezzo, senza contare lo spettacolo che regalano ogni volta ai tifosi. Vincitori del CRZ1 nella classe A6 nell’ultima stagione hanno conquistato, a bordo della loro Peugeot 106 Rallye, una 68esima posizione assoluta nel CIR e sono ora in testa alla classifica della Coppa di Zona 1.

“È andata molto bene, a parte il piccolo problema che abbiamo avuto sulla quinta speciale, con il blocco di una pinza posteriore che ci ha fatto girare e bloccare in mezzo alla strada. Sono stati attimi di paura perché mi è partita la macchina e non ho potuto fare nulla, tra l’altro, ci siamo fermati nella curva più pericolosa dove è uscito anche Scandola. Ho avuto davvero paura: siamo scesi per vedere cosa fosse successo e, nel frattempo, dei ragazzi ci hanno spinto così si è sbloccata la pinza, siamo risaliti e subito ripartiti. È andata abbastanza bene, abbiamo fatto un bel test, preso degli importanti punti per il CRZ e ora andiamo in Valle d’Aosta dove sicuramente ci saranno più concorrenti nella nostra classe e cercheremo di battagliare alla grande” commenta il pilota piemontese.







Fabri “Cave” e Fabio Treccani

Buona anche la prestazione di Gabriele Priante, navigato da Mattia Pastorino che, a bordo della Renault Clio Rally5 della Scaccomatto Racing, chiudono noni in Rally5 in una gara davvero molto bella, ma sicuramente non facile, tecnica ed insidiosa.

“Siamo davvero soddisfatti perché siamo riusciti a tenere un ottimo passo fin dalla prima prova misurandoci con i piloti del campionato italiano. Abbiamo provato delle variazioni di assetto che si sono rivelate migliorative e ci hanno anche permesso di provare una nuova gomma per l’anteriore. La terza posizione nel CRZ e la seconda nel Trofeo Michelin ci fanno ben sperare e ci danno la carica in vista del prossimo appuntamento con la prova aostana e, soprattutto, portiamo a casa tantissima altra esperienza” commenta Priante.

Gabriele Priante e Mattia Pastorino (Foto: Rolling Fast Photography)

Ottima anche la performance dei due equipaggi della “Driving For Victory” che partecipano quest’anno all’agguerrito Suzuki Rally Cup, ossia Lorenzo Olivieri e Filippo Gelsomino. I due drivers portacolori dell’Alma Racing chiudono quest’edizione del Regione Piemonte rispettivamente in 74esima e 69esima posizione assoluta, con l’equipaggio Olivieri/Viotti secondi di classe RC5N/RSTB10 mentre Gelsomino/Migone conquistano la quinta in RC5N/RA5H.

“Abbiamo raggiunto il miglior risultato che potevamo sperare visto che abbiamo avuto un problemino al cambio che ci ha perseguitato in questo weekend anche se le prestazioni di Varesco con la macchina attuale non saprei come replicarle. Siamo contenti e ci siamo divertiti davvero tanto nonostante, purtroppo, le prove che sono state annullate a causa degli incidenti, per fortuna senza conseguenze, avvenuti durante la giornata” dichiara il pilota di Acqui Terme.

“Siamo molto soddisfatti dei tempi che abbiamo ottenuto in prova speciale anche se c’è un po' di rammarico rispetto alla posizione a causa dei tempi imposti che ci ha fatto arretrare nella classifica assoluta ma abbiamo visto un netto miglioramento ed è stata una gara abbastanza combattuta. Purtroppo, ci sono stati tanti incidenti e alcune speciali non sono state affrontate ma siamo soddisfatti come penso un po' tutto il team Bertino per la messa a punto della macchina e di Corrado per quanto riguarda la nostra performance di guida. Alba è una gara molto tecnica, sporca, terreni che per le nostre macchinine sono abbastanza difficili, ma ci è piaciuta e ci siamo portati a casa una sesta posizione e fino all’ultimo ce la siamo giocata con gli altri per cui siamo soddisfatti, nonostante tutto” conclude Gelsomino.

Filippo Gelsomino e Luca Migone

E ora, archiviata la prova sulle colline albesi, si è già in procinto di partire per la Valle d’Aosta, dove il prossimo fine settimana, sarà la volta della 45^ edizione del famoso rally al quale, tra i piloti della “Driving For Victory”, prenderà parte l’equipaggio formato da Cave-Treccani, pronti ancora una volta a dare il meglio e a competere con i migliori della loro categoria.