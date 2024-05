Gauthier Hotz (CH) l’emporte sur les routes italiennes de la Vallée d’Aoste 

C’est dans ce cadre d’amitié et de passion que s’est déroulée la première manche du 1er Trophée Alpin ce week-end à Aoste, pour le 45e Rally Valle d’Aosta (Italie).

14 équipages se sont valablement inscrits au Trophée Alpin (quatre suisses et dix italiens), pour cette compétition qui se veut être la mise en valeur des véhicules modernes à deux roues motrices.

Gauthier Hotz (CH), accompagné par Nicolas Blanc (FR) n’ont laissé que peu de chances aux autres participants du Trophée Alpin à bord de leur Peugeot 208 Rally4. Ils se sont placés en tête et ne l’ont plus quittée de toute l’épreuve. Derrière eux, la bagarre entre les tessinois (CH) Kim Daldini/Pietro d’Agostino (Renault Clio Rally5) et les deux équipages italiens en Renault Clio S1600 Alessandro Milliery/Jastine Sertori & Fabrizio Mario Felice Lovati/Vincenzo Della Fazia a fait rage jusqu’aux derniers mètres d’épreuves spéciales.

Au final, au classement général du trophée, les derniers nommés l’emportent devant les tessinois qui complètent ce 1er podium du Trophée. A noter qu’en termes de points, les équipages étrangers bénéficient d’un bonus de points qui permet à Kim Daldini et Damien Lovey de pointer devant les pilotes en S1600. Le match retour lors des prochaines manches sur sol suisse devrait équilibrer ces points bonus. Le classement complet des 14 équipages inscrits est à retrouver sur notre site www.trophee-alpin.com et notre page Facebook. La prochaine manche aura lieu du 30 mai au 1er juin au Rallye du Chablais en Suisse. Les inscriptions pour ce rallye sont possibles sur www.rallyeduchablais.ch.

Les inscriptions au trophée pour le prochain rallye sont possibles jusqu’à 5 jours avant les vérifications administratives, soit jusqu’au samedi 25 mai 2024.



INFOS COMPLEMENTAIRES

Le Trophée Alpin est une compétition mise en place en faveur des véhicules modernes à deux roues motrices. Souhaitant valoriser leur présence au sein des paddocks avec la volonté de leur donner une place dans une compétition où le scratch général n'est pas la priorité, le 1er Trophée Alpin s'articulera autour des quatre manches ci-dessous:

Rally Valle Aosta (Italie) – 4-5 mai 2024

Rallye du Chablais (Suisse) – 30 mai-1er juin 2024

Rallye du Mont-Blanc Morzine (France) – 5-7 septembre 2024

Rallye International du Valais (Suisse) – 24-26 octobre 2024

L'inscription à cette compétition est totalement gratuite, mais obligatoire via un formulaire disponible sur le site du trophée, www.trophee-alpin.com

En fin de saison, un prize money en cash sera décerné à l'équipage vainqueur et de nombreux prix en nature seront distribués aux pilotes ayant participé au Trophée Alpin dont des semaines de vacances et des week-ends dans les régions traversées.

Des produits du terroir typiques seront également offerts aux participants de ce 1er Trophée Alpin.

Pour toutes infos complémentaires sur le trophée, merci de contacter les responsables par mail à info@trophee-alpin.com.