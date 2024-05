Rally Valle d'Aosta: ruggito di motori per la 45° edizione

Sta per scattare il cronometro sulla 45° edizione del Rally Valle D’Aosta 2024. Il via Domenica alle ore 8.01 dall’Arco di Augusto ad Aosta. Sei prove speciali - L’arrivo e la cerimonia di premiazione alle 17.35.

L’appuntamento che anche quest’anno è stato inserito nel calendario della Coppa Rally di zona presenta al via 152 equipaggi. Oltre 50 quelli valdostani che si giocheranno le coppe “Baseli” e “Zilio, diciassette dei quali nella classe Rally 4/R2. Osservati speciali ovviamente Elwis Chentre e Igor D’Herin che questa gara l’hanno vinta nel 2022 e 2023.

Saranno al via sulla Skoda Fabia del Team D’Ambra con i colori della New Driver’s Team. Nutrita comunque la pattuglia avversaria ad iniziare dal giovane driver locale Marcel Porliod terzo assoluto lo scorso anno anche in questa occasione al via con Eric Macori sulla Skoda di Bianchi. Da seguire la gara di Simone Goldoni e Lilliana Armand a bordo della Peugeot 208 in gara per promuovere l’attività della fondazione volontaria “Viola Contro il Cancro”. Oltre a loro nella lotta per le posizioni di Coppa troviamo Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, Massimo Marasso e Tiziano Pieri, Davide Porta e Andrea Quistini , Fedeirco Santini e Marco Barsotti tutti sulle Skoda. Il 45° Rally Valle D’Aosta inizierà Sabato alle ore 10.30 con lo Shakedown allestito fra Pollein e Brissogne. Il via della sfida cronometrata Domenica alle ore 8.01 da Aosta. Sei le prove speciali: Salassi (8.42 - 13.24) Arivier - Introd (9.31 - 15.49) e Saint Marcel - Fenis (12,12 - 16,51) Arrivo e premiazione alle 17.35 sotto l’Arco di Augusto nel centro del capoluogo valdostano.