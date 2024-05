Una 45^ edizione unica per Fabrizio “Cave” e Fabio Treccani che concludono ventunesimi assoluti e primi di classe A6

L’equipaggio della “Driving For Victory”, il progetto realizzato da Corrado Perino, (istruttore di guida rally Aci Sport 3^ livello e direttore del Centro Tecnico Federale Aci del Piemonte) con l’obiettivo di formare giovani e nuovi talenti che possano gareggiare nelle gare internazionali facendo prima esperienza nelle gare minori, formato da Fabrizio “Cave” e Fabio Treccani si è contraddistinto ancora una volta.

A bordo della Peugeot 106 Rallye, i portacolori di casa VMat Racing, ha concluso con una splendida ventunesima posizione assoluta e con la vittoria della classe A6, confermando così la leadership nella Coppa di Zona 1. Tanti i tifosi pronti ad esaltare la coppia piemontese, questo soprattutto grazie allo spettacolo che ogni volta Cave e Trecca regalano.

“È andata bene, è stata una gara pazzesca. Con l’aiuto di Riccardo Gandolfi, che ringrazio, abbiamo fatto un lavorone sulla pressione e scelta delle gomme, ed è andato tutto bene. È stata una gara dove non sono riuscito sino in fondo a dare lo spettacolo di sempre perchè abbiamo cercato di guidare un pelo più puliti, ed il cronometro è stato dalla nostra parte. Se non ci avessero fermato a metà della discesa sull’ultima prova speciale, a causa di un equipaggio che aveva capottato, sicuramente saremmo arrivati nei primi venti assoluti. Ma è andata anche bene così! Nella nostra classe ci sono macchine datate, che si rompono, anche sulla nostra è stato fatto un ottimo lavoro e non ha mai battuto ciglio, è sempre stata perfetta. Nelle prime tre prove non mi sono divertito mentre nelle ultime tre come un pazzo perché ho iniziato a guidare bene, in sicurezza e i tempi sono usciti. Gara valdostana bellissima e siamo davvero soddisfatti e contenti” ha commentato il pilota di Ceresole d’Alba.

Equipaggio Cave - Treccani, credits Rolling Fast Photography

Soddisfatto anche Corrado Perino: “Sono contento che per la prima volta anche Cave abbia avuto la possibilità di gareggiare sulla Saint Marcel che è l’università delle prove speciali italiane. Sarei tanto felice di vederlo a bordo di una vettura più potente come una Rally4, come una Peugeot 208”.

Prossimo appuntamento per i piloti della “Driving For Victory” in ordine di tempo sarà quello di Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti che parteciperanno al 56^ “Rally del Salento”, valido per il Trofeo Italiano Rally e per il Suzuki Cup e, nello stesso fine settimana, a presentarsi al semaforo dell’8^ edizione del “Rally del Grappolo” , valido come seconda prova del CRZ 2, sarà ancora una volta Fabrizio Cave.