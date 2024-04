Il 45° Rally Valle d’Aosta: Organizzazione a pieno ritmo

Il weekend del 4 e 5 maggio segna l'inizio di questa emozionante avventura, un evento che va ben oltre una semplice competizione automobilistica. È un'occasione per celebrare la passione per il motorsport, la maestria tecnica e la bellezza dei paesaggi che solo la Valle d'Aosta sa offrire.

L'organizzazione di questa 45^ edizione è un intricato balletto di preparativi, coordinato con maestria dalla squadra di volontari di ACVA Sport in collaborazione con l’Automobile Club Valle d’Aosta. Ogni tassello viene sistemato con cura, perché il risultato finale sia uno spettacolo indimenticabile per piloti e spettatori.

Una delle novità più attese di quest'anno è l'inserimento del Rally Valle d’Aosta nel prestigioso "Trophée Alpin", dedicato alle vetture a due ruote motrici. Questa serie, articolata su quattro appuntamenti, attraversa le meraviglie di Italia, Francia e Svizzera, regalando sfide mozzafiato e panorami da cartolina.

Ma la vera anima di questo rally risiede nei nomi dei protagonisti. Gli attori di questa edizione stanno delineando un elenco che promette spettacolo e adrenalina lungo i tortuosi tracciati valdostani. Sei prove speciali (tre da ripetere) compongono il percorso cronometrato di quasi settanta chilometri. Un itinerario che, anche quest'anno, riserva qualche sorpresa e novità.

Si partirà dal celebre tratto dei "Salassi", un tratto di poco più di dieci chilometri che metterà subito alla prova abilità e determinazione dei piloti. Seguirà la prova "Arvier-Introd", altrettanto impegnativa e suggestiva. Dopo il primo tratto, i concorrenti raggiungeranno il Piazzale della Cabinovia di Pila, dove verranno allestiti il Riordino e il Parco Assistenza, veri fulcri dell'evento.

Il percorso proseguirà con la celeberrima "Saint-Marcel - Fénis", tratto storico di questa competizione lungo i suoi quasi quindici chilometri, caratterizzato da una tecnica sopraffina e da scenari mozzafiato. Dopo il ritorno sui "Salassi" e l'ultima tappa al Riordino e Assistenza, i piloti affronteranno le ultime due prove speciali, "Arvier-Introd" e "Saint Marcel - Fénis", che concluderanno la gara con uno spettacolo di abilità e velocità.

L'atmosfera di festa culminerà con la Partenza della Gara, l'Arrivo e la Cerimonia di Premiazione, che si terranno a pochi passi dall'Arco di Augusto, nel cuore della città di Aosta. Un momento carico di emozioni, tradizione e folklore, in cui la competizione valdostana si veste dei suoi abiti più suggestivi.

Ma le novità e gli approfondimenti non finiscono qui. La Conferenza Stampa, prevista per martedì 24 Aprile alle ore 18 presso la Sala Conferenze della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, sarà l'occasione per presentare non solo le ultime novità di questa edizione, ma anche la nuova edizione del libro "Il Rally Neige", arricchito con nuove immagini storiche.

Seguite tutte le emozionanti tappe di questo evento straordinario sul sito ufficiale del Rally Valle d'Aosta: www.rallyvalledaosta.it. Siate pronti a vivere una corsa che va oltre la competizione, una sfida che celebra la passione, la tecnica e la bellezza della Valle d'Aosta.