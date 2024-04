Il Rally Valle d'Aosta: Passione, storia e fair play

La Valle d'Aosta si prepara a vibrare al ritmo dei motori con il 45° Rally Valle d'Aosta, un evento intriso di entusiasmo e tradizione che non delude mai gli appassionati della velocità e della competizione automobilistica. Presentato con tutta la solennità che merita, il rally si appresta a riempire le strade della regione il 4 e 5 Maggio, con oltre cinquanta equipaggi valdostani pronti a dare spettacolo.

La presentazione ufficiale, tenutasi nella raffinata Sala Conferenze della Banca di Credito Cooperativo Valdostano di Aosta, è stata un vero trionfo di storia e emozioni. Con la partecipazione di illustri figure come Ettore Viérin, presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta, e Marco Fiore, presidente di ACVA Sport A.S.D., l'evento ha reso omaggio alla lunga tradizione del rally in Valle d'Aosta.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato al rilascio della nuova edizione del libro "Il Rally Neige - Montecarlo Italiano", un tributo alla storia della competizione arricchito da immagini storiche e ricordi degli eroi del passato. Protagonisti del calibro di Federico "Tito" Cane, Orlando Tanino, Flavio Paganin e Roberto Bettanin sono stati celebrati insieme ai premi speciali dedicati agli amici scomparsi, una toccante testimonianza dell'importanza di quest'evento nella cultura locale.

Ma il rally non è solo velocità e adrenalina, è anche rispetto e fair play. La collaborazione con il Panathlon Club Valle d’Aosta, guidato da Pier Carlo Lunardi, testimonia l'impegno nell'istituire un premio "fair play", premiando non solo la performance sulle piste, ma anche l'attitudine rispettosa e etica degli atleti.

Quest'anno si prospetta un'edizione eccezionale con il debutto del "1° Trophée Alpin", un'avventura che attraverserà Italia, Francia e Svizzera, permettendo agli spettatori di ammirare piloti stranieri sfidarsi su tracciati mozzafiato.

E che dire degli eroi locali? Elwis Chentre, orgoglio valdostano, si prepara ad affrontare la gara di casa, pronto a difendere il titolo conquistato nel 2023 insieme al suo equipaggio vincente. La presenza di altri talenti locali come Marcel Porliod ed Eric Macori promette emozioni forti e una competizione serrata.

Elwis Chentre - Foto Styling Photo

Ma c'è spazio anche per le sorprese, come la nuova coppia formata da Simone Goldoni, noto protagonista del film "Race for Glory", affiancato da Liliana Armand, pronta a stupire il pubblico con la loro determinazione e abilità.

Il percorso della gara promette brividi e sfide emozionanti, con sei prove speciali che si snodano su un chilometraggio cronometrato di quasi settanta chilometri. L'emozione inizia con lo Shakedown il Sabato 4 maggio e raggiunge l'apice con la classica "Salassi" e la leggendaria "Saint Marcel-Fénis".

Infine, la partenza e l'arrivo nella suggestiva cornice del centro di Aosta, ai piedi dell'Arco di Augusto, confermano l'unicità di questo evento che unisce storia, passione e adrenalina in un'unica emozionante esperienza. Che lo spettacolo abbia inizio!