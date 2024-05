Rally VdA: Elwis Chentre e Igor D’Herin a caccia del tris

Il fervore dei motori si prepara a invadere le strade della Valle d'Aosta con il Rally Valle d’Aosta, un evento che promette emozioni forti e adrenalina pura per gli appassionati del motorsport. Con oltre cinquanta equipaggi locali pronti a contendersi i trofei "Baseli" e "Zilio", e il debutto del primo "Trofeo Alpin", l'atmosfera è carica di eccitazione e aspettativa.

L'Automobile Club Valle d’Aosta e l’ACVA Sport A.S.D. hanno messo in campo un impegno straordinario per rendere possibile questa manifestazione, supportati da una squadra di volontari dedicati e competenti. Il risultato è una partecipazione record di 152 equipaggi, pronti a sfidarsi lungo le strade asfaltate che disegnano un percorso spettacolare e impegnativo.

Il Rally si articola su sei tratti cronometrati, tre dei quali da ripetere, che metteranno alla prova le abilità e la determinazione dei piloti. Il via è previsto per sabato 4 maggio con lo Shakedown, seguito dalla gara vera e propria che avrà inizio domenica 5 maggio, con la prima vettura che prenderà il via dall'Arco di Augusto nel centro di Aosta alle ore 8.01.

Il percorso comprende tratti tecnici e suggestivi, come la Prova Speciale "Salassi" e "Arvier - Introd", che metteranno alla prova la bravura dei partecipanti. Dopo una pausa per il Riordino ad Aosta, i concorrenti affronteranno la storica "Saint Marcel - Fénis", per poi concludere con il verdetto finale determinato dalle prove "Arvier - Introd" e "Saint Marcel - Fènis".

Tutti gli occhi sono puntati sull'idolo locale Elwis Chentre, vincitore delle ultime due edizioni e protagonista indiscusso del rally valdostano. Con il supporto di Igor D’Herin, Chentre cercherà di difendere il titolo contro avversari agguerriti come Patrick Gagliasso, Dario Beltramo, Federico Santini, Marco Barsotti, Marcel Porliod ed Eric Macori.

La competizione è aperta anche alle R5, con venti vetture pronte a scaldare i motori e a lottare per il podio. Tra i partecipanti, Massimo Marasso e Tiziano Pieri puntano a consolidare la loro posizione nella classifica di Coppa.

Ma il Rally Valle d’Aosta non è solo un'occasione per i professionisti. Oltre cinquanta equipaggi locali sono pronti a mettersi alla prova e a competere per i trofei "Baseli" e "Zilio". Tra i protagonisti, Fabrizio Chiabotto, Claudio Vona, Alberto Branche, Nadir Bionaz, Fulvio Calvetti, Giulia Conti, e molti altri, pronti a dare spettacolo sulle strade di casa.

Non mancano gli equipaggi femminili, pronti a dimostrare il loro talento e la loro determinazione in pista. Monica Caramellino, Chiara Lavagno, Michela Betassa, Tiziana Gjai Gianetto, Gabriella Giustetto, Francesco Marino, Beatrice Piffero e Christian Zanetta sono pronte a dare il massimo per conquistare il podio.

E non dimentichiamo gli equipaggi stranieri che si uniranno alla competizione, portando un tocco internazionale al rally valdostano. Jean Albert Ferrez e Pierre Boiron sono solo alcuni dei nomi pronti a mettersi alla prova sulle strade della Valle d'Aosta.

Il Rally Valle d’Aosta è pronto a regalare emozioni indimenticabili e a confermare il suo status di evento di rilievo nel panorama rallystico europeo. Con la passione dei piloti, il sostegno dei fan e l'organizzazione impeccabile degli organizzatori, sarà una giornata di sport e divertimento per tutti gli appassionati del motorsport.