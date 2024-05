Tomas David esordisce nel Lignano Circuit di Sabbiadoro al CNV con la Ohvale 160cc del Team Alemotocorse

Nel Lignano Circuit di Sabbiadoro si è conclusa la prima tappa del CNV (Campionato nazionale velocità) che ha visto l’esordio del valdostano TOMAS David a bordo della sua Ohvale 160cc preparata dal Team Alemotocorse.

Il venerdi è stato dedicato alle prove libere, David per la prima volta vede il circuito e fin da subito cerca di adattarsi e macinare chilometri per restare al passo dei suoi coetanei, conclude la giornata con un 1.02.2 che fa ben sperare.

Il sabato è stato dedicato alle prove, Qualifica e Super Pole Race, le condizioni meteo non sono state delle migliori e David si vede costretto ad abbandonare le prove per via di un Highside che lo ha catapultato in mezzo alla pista per fortuna senza conseguenze. Nella qualifica si piazza 16esimo e in SuperPole Race 14esimo chiudendo la giornata con un best di 1.01.2.

La domenica è stata dedicata alle Gare e già nel Warmup del mattino la moto inizia a presentare dei problemi alle sospensioni che prontamente il team Alemotocorse cerca di risolvere. In gara 1 David conclude al 17esimo posto, carissimi 2 errori che gli costano 4 posizioni, in gara 2 invece la sfortuna continua a vederci bene con David perche in partenza la moto si ferma, costringendo il valdostano a ripartire dopo parecchi secondi di ritardo. Conclude gara 2 al 18esimo posto, gara in totale rimonta, segnando uno stupendo best di 59.9 che sembrava inarrivabile come tempo.

David è stato accompagnato da mamma Erika, papà Andres e la sorellina Michelle. Queste le parole di David “E’ stato molto emozionante, avevo un po' di ansia per la mia prima gara ufficiale, peccato per quegli errori, ma è tutta esperienza. Girare con questi piloti velocissimi mi farà crescere. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno seguito da casa in TV e tutti coloro che mi hanno scritto per incoraggiarmi”.

“Ci portiamo a casa una valigia di esperienza, abbiamo imparato tanto, David si è dimostrato veloce e sinceramente non ce la aspettavamo, peccato per Gara 2 perché sicuramente aveva il passo per stare li in centro gruppo, ma come ci diciamo spesso con la mamma Erika, nel motorsport sono più le sconfitte che le vittorie, e da tutte le sconfitte impariamo qualcosa”.

Prossimo round, 25-26 maggio a Ottobiano