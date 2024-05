Pontey: successo per la seconda tappa Spartan Race di Kart sulla pista La Quercia 58

A Pontey si è disputata la seconda tappa Spartan Race di Kart valevole per il ranking della pista La Quercia 58. A comandare la classifica è stato Cerise Alberto che pare non aver rivali quest’anno (6 vittorie su 6 partecipazioni tra Spartan e Sprint), in piena forma ed estremamente efficace. Al secondo posto un ottimo Emanuele Pionna, driver di grande esperienza; al terzo un sorprendente Mathieu Milliery, di appena 16 anni, che si dimostra sempre più veloce in pista. Quarto posto per Laurent Nolly, al rientro di un infortunio, ancora non in piena forma ma ricordiamoci che è stato il numero 1

in classifica nel 2023 ed è sicuramente un pilota che darà del filo da torcere a Cerise. Chiudono la classifica Alessandro Corsetti da Ivrea, e Costanzo Alberti, rookie di assoluto livello. Le prossime tappe sono:

17/05 Sprint Race

18/05 Endurance Race

31/05 Spartan Race

Appuntamenti aperti a tutti