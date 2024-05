ELWIS CHENTRE E IGOR D’HERIN VINCONO LA 45° EDIZIONE DEL RALLY DELLA VALLE D’AOSTA

L'equipaggio valdostano composto da Elwis Chentre e Igor D’Herin ha centrato uno storico tris nella 45° edizione del Rally della Valle d'Aosta, tenutosi sulle strade di casa a bordo della Skoda Fabia. Questa vittoria segna un momento significativo nella storia della gara, confermando la forza e la determinazione dei piloti locali.

Sebbene i favori del pronostico sembrassero puntare su Chentre e D’Herin, vincitori delle ultime due edizioni, l'inizio della gara ha portato una sorpresa con Marcel Porliod ed Eric Macori che, grazie a una scelta azzeccata degli pneumatici, hanno preso il comando con la loro Skoda Fabia, mettendosi davanti agli altri concorrenti sul primo tratto a "Salassi". Tuttavia, la corsa è stata caratterizzata da colpi di scena, come la doppia foratura che ha colpito Porliod a Saint Marcel, facendolo scivolare dalle posizioni di testa e aprendo la strada alla rimonta di Chentre.

Nonostante le difficoltà iniziali, Chentre è riuscito a conquistare la vittoria assoluta, dimostrando la sua abilità e la sua determinazione sulle strade di casa. La sua prestazione è stata incoronata dalla conquista delle coppe "Baseli" e "Zilio", siglando così uno storico tris consecutivo nella competizione valdostana.

Al secondo posto si sono piazzati Mattia Pizio e Luca Simonini a bordo di una Skoda Fabia R5, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Simone Peruccio e Federico Capilli, confermando il dominio delle Skoda sulla competizione.

La classifica generale ha visto brillare anche altri talenti, come Davide Porta e Andrea Quistini, vincitori della classifica Under 25 a bordo di una Skoda Fabia. In ottica Coppa di Zona, sono emersi anche Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, che hanno raggiunto l'ottavo posto nonostante un testa-coda durante la gara.

Un riconoscimento particolare è stato assegnato all'equipaggio formato da Giovanni Barozzo e Simona Pizzera, che hanno dimostrato fair play fermandosi ad offrire aiuto durante un incidente.

Il Rally della Valle d'Aosta si conferma dunque non solo come una sfida di abilità e velocità, ma anche come un momento di solidarietà e sportività tra i partecipanti.