Stramilano Half Marathon: Trionfo e miglioramenti epici: Alessandro Benati e Sabina Marquet briliano

Tra i protagonisti di questa epica sfida, spiccano senza dubbio Alessandro Benati e Sabina Marquet, le cui gesta hanno incantato e ispirato tutti coloro che hanno assistito a questa incredibile competizione.

Alessandro Benati ha scalato le classifiche con una determinazione inarrestabile, conquistando il 145° posto assoluto e il 137° posto tra gli uomini. Il suo tempo di 1h16'07" ha lasciato a bocca aperta gli spettatori, soprattutto considerando il notevole miglioramento rispetto al suo precedente record del 2015 ad Aosta, quando aveva registrato 1h23'00". Un balzo in avanti straordinario che dimostra la sua costante ricerca di eccellenza e il suo impegno incessante nel perfezionare le proprie performance su ogni traguardo.

Alessandro Benati, René Cuneaz e Genny Bouc

Ma la storia di gloria non finisce qui. Sabina Marquet ha affrontato la Stramilano con una grinta e una passione che hanno conquistato il cuore di tutti coloro che hanno seguito la gara. Migliorando nettamente rispetto all'anno precedente, quando aveva segnato 1h36'13" a Torino, Sabina ha attraversato il traguardo in 1h28'57", posizionandosi al primo posto nella categoria SF45. Il suo successo straordinario è testimone della sua dedizione implacabile e del suo impegno costante nel superare i propri limiti.

Nella classifica finale, Alessandro e Sabina hanno lasciato un'impronta indelebile, con Alessandro che si è piazzato al 15° posto nella categoria SM40 e Sabina al 36° posto tra le donne. Le loro prestazioni sono un tributo alla perseveranza, alla passione e alla volontà di superare ogni sfida con grinta e determinazione.

La Stramilano Half Marathon non è solo stata una gara di corsa, ma un palcoscenico per l'eroismo sportivo e per il trionfo della volontà umana. Alessandro Benati e Sabina Marquet incarnano l'essenza stessa dello spirito sportivo, dimostrando che con dedizione e impegno, ogni sogno è alla portata di chiunque abbia il coraggio di inseguirlo.

ps://www.endu.net/it/events/stramilano-2/results - external-link-new-window>La Classifica