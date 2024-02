Ultratrail: Trecento pettorali a disposizione per Soirée Vertikal

Le inusuali temperature di questi ultimi giorni hanno acceso l’entusiasmo dei trailers, nel pieno della preparazione in vista dell’ormai imminente stagione, di nuovo ricca di appuntamenti. Il circuito Soirée Vertikal, nato proprio con l’intento di unire le persone che condividono la stessa passione e offrire loro una opportunità di allenamento, si prepara alla terza edizione.

Definite già da tempo le date, gli organizzatori hanno ufficializzato anche le quattro prove dell’edizione 2024. Si partirà il 24 aprile con “La balade du parc" di Champdepraz, gara entrata lo scorso anno in calendario, come la “Grimpette de l’arboretum” di Verrayes, in programma il 15 maggio. A seguire due nuovi appuntamenti: “la drette di matouffie” di Saint-Oyen (22 maggio) e la “Mine à bout de souffle” di Cogne che chiuderà il circuito il 5 giugno.

Confermata l’avvincente formula del passato con le quattro prove infrasettimanali, serali e con partenza individuale. Gare snelle, capaci di attirare l’attenzione anche di atleti di alto livello, ma sempre all’insegna della festa e del divertimento, di un brindisi e un pasta party finale.

Novità per quanto riguarda le iscrizioni. L’enorme successo delle precedenti edizioni ha spinto gli organizzatori ad aumentare i numeri. Saranno a disposizione 300 pettorali per chi sceglierà di aderire all’intero circuito, che oltre ad avere un prezzo vantaggioso consente di partecipare al sorteggio finale. Oltre tale numero, sarà possibile iscriversi solo ed esclusivamente alla singola prova, aperta e non più contingentata.