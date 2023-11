L’Assessore Grosjacques e il Presidente Testolin si congratulano con Marchese e Bich per il bronzo che vale la qualificazione ai Mondiali per l’Italia

“E’ un risultato che premia un impegno sportivo straordinario. In Finlandia sono stati premiati la forza, la tenacia e il coraggio di atleti che sono l’esempio che la costanza, la motivazione e l’allenamento possono portare a traguardi impensabili”. Così l’Assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques commenta la medaglia di bronzo vinta nel wheelchair curling paralimpico dalla nazionale italiana di cui fanno parte i valdostani della Disval Egidio Marchese e Fabrizio Bich. Un bronzo che la qualificazione ai Mondiali Gruppo Z che si terranno dal 10 al 16 marzo 2024 in Corea del Sud.



A nome del Governo valdostano, - dichiara il Presidente della Regione Renzo Testolin - esprimo la soddisfazione per l’impresa dei nostri atleti che il prossimo anno porteranno un po’ di Valle d’Aosta ad un evento mondiale che caratterizza uno sport e un universo sociale nei quali la nostra regione, anche grazie al lavoro che sta facendo Disval, riesce a distinguersi e a fare la differenza”.