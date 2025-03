Dal 28 al 30 marzo Pila ospita i Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino 2025

Pila si prepara ad accogliere i migliori atleti paralimpici italiani per i Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino 2025, in programma dal 28 al 30 marzo. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Valle d'Aosta con il supporto della Città di Aosta e sotto l'egida della FIS (Federazione Internazionale Sci), rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per lo sci paralimpico nazionale.

Le competizioni si svolgeranno sulle piste di Pila, omologate FIS: la pista Bellevue ospiterà il Super G, mentre le piste Leissè e Nouva saranno teatro rispettivamente delle gare di Slalom Gigante e Slalom Speciale. Un palcoscenico d'eccellenza per atleti d'eccezione, in una cornice naturale che da sempre contraddistingue il comprensorio valdostano.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di tale rilevanza", dichiara Davide Vuillermoz Curiat, Presidente Pila S.p.A. "Questi campionati non rappresentano solo un'importante competizione sportiva, ma anche un'occasione per promuovere i valori dell'inclusione e dell'accessibilità che da sempre contraddistinguono il nostro comprensorio".



Pila rientra infatti tra le 5 stazioni pilota del progetto ABILMENTE, un'iniziativa dedicata allo sci per tutte le abilità, che promuove l'accessibilità delle piste e degli impianti sciistici valdostani. Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno del comprensorio verso l'inclusione e la promozione dello sport paralimpico, confermando Pila come una località all'avanguardia nell'accoglienza di sciatori con diverse abilità.

Il programma Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino prevede:

Giovedì 27 marzo: riunione dei capisquadra presso l'Hotel Monte Emilius di Charvensod

Venerdì 28 marzo: gara di Super G alle 10:30, seguita dalla cerimonia di premiazione in Piazza Chanoux ad Aosta alle 18:00

Sabato 29 marzo: Slalom Gigante con prima manche alle 10:30 e seconda alle 13:00, premiazioni in Piazza Chanoux alle 18:00

Domenica 30 marzo: Slalom Speciale con prima manche alle 10:30 e seconda alle 13:00, premiazioni sulla Terrazza Hermitage a conclusione dell'evento

L'evento si inserisce nel circuito FIS delle competizioni nazionali paralimpiche e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di campione italiano nelle diverse categorie.