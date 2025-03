Campionato Italiano Calcio Amputati 2025: si parte da Correggio il 29 e 30 marzo

Campionato Italiano Calcio Amputati 2025, organizzato dalla FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, è pronto a prendere il via, segnando un nuovo capitolo nella storia dello sport paralimpico. L’evento si svolgerà presso il campo sportivo di via di San Prospero 12 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, un luogo simbolo di inclusione e solidarietà, dove sport e integrazione sociale si fondono in un’esperienza che va ben oltre il semplice gioco.

A darsi battaglia per i primi punti stagionali saranno tre squadre: il Vicenza Calcio Amputati, lo Sporting Amp Football e gli Insuperabili. Ognuna di queste realtà rappresenta un esempio di determinazione, resilienza e passione per il calcio, ma anche un modello di superamento delle difficoltà fisiche, con l’obiettivo di offrire un messaggio di speranza e inclusione a chi affronta ogni giorno sfide diverse.

Il programma delle partite promette spettacolo e intensità. Sabato 29 marzo, alle ore 12:00, il Vicenza Calcio Amputati affronterà gli Insuperabili, seguiti dalle sfide delle ore 15:00 e 18:30, rispettivamente tra lo Sporting Amp Football e gli Insuperabili e tra il Vicenza Calcio Amputati e lo Sporting Amp Football. Domenica 30 marzo, il programma si concluderà con la partita tra lo Sporting Amp Football e il Vicenza Calcio Amputati alle ore 10:00. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming, dando l’opportunità a tutti di assistere a un evento che va oltre lo sport, trasmettendo un messaggio potente di inclusione e speranza.

Il Campionato di quest’anno si preannuncia particolarmente interessante. Lo Sporting Amp Football arriva da una stagione 2024 di grande successo, avendo dominato sia il Campionato che la Coppa Italia. Le altre squadre, però, sono pronte a non fare da spettatrici: il Vicenza Calcio Amputati, che ha sfiorato la vittoria in Coppa, e gli Insuperabili, pronti a sorprendere, sono determinate a dare filo da torcere ai campioni in carica.

L’inizio di questo campionato segna un importante passo in avanti per il calcio amputati, uno sport che ha saputo conquistarsi negli anni un pubblico sempre più attento e appassionato. La crescita del movimento, infatti, non riguarda solo l’aspetto tecnico e competitivo, ma anche il sociale. Ogni partita, ogni gol, ogni vittoria o sconfitta è un’occasione per sensibilizzare il pubblico sulle potenzialità delle persone con disabilità, promuovendo valori di uguaglianza, rispetto e inclusione. Inoltre, l’appuntamento di Correggio diventa un momento cruciale per la valorizzazione di nuovi talenti, che potranno rappresentare un punto di riferimento non solo per il campionato, ma anche per la Nazionale.

In definitiva, il Campionato Italiano Calcio Amputati non è solo una competizione sportiva, ma una vera e propria festa dell’inclusione, dove lo sport diventa un potente strumento di cambiamento sociale. Ogni azione sul campo di gioco è una dimostrazione che non ci sono limiti alle possibilità umane quando si è motivati e si crede nelle proprie capacità. L’augurio è che questo evento possa ispirare molte altre persone a superare le proprie difficoltà e a unirsi in un movimento che celebra la forza, la determinazione e la bellezza della diversità.