Mariano Salvatore è il nuovo Presidente federale della FISPES,

Al termine delle operazioni di voto per l’elezione degli Organi Statutari Federali per il quadriennio 2025/2028, Mariano Salvatore è stato eletto alla Presidenza della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

Il neopresidente della FISPES – la Federazione paralimpica che si occupa di Atletica leggera, Rugby in carrozzina, Calcio amputati e Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione – dichiara: "Grazie a tutti per la fiducia. Sono felicissimo di poter guidare questa Federazione, ho la certezza che otterremo tanti altri successi nel prossimo quadriennio. Quello che si realizzerà è un cambiamento, con tanta pazienza, lavoro e impegno questa vostra fiducia sarà ripagata. Ho entusiasmo, voglia di fare e 40 anni di servizio nei confronti dello Stato. Sono certo che nelle settimane, mesi e anni che ci aspettano realizzeremo tutto quanto presentato nel mio programma elettorale e tanto altro in condivisione con le società, perché saremo una squadra non con uno solo al comando ma con la mia disponibilità di lavoro, impegno, sacrificio e soprattutto sensibilità. Siamo il risultato della vostra espressione, di quello che voi avete deciso che fosse. Siamo una grande squadra e non tradiremo la vostra fiducia.”



Mariano Salvatore

Alla 5^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, svoltasi nella giornata odierna al Hotel Crowne Plaza di Padova, hanno partecipato 140 votanti (44 dirigenti di società di cui 20 rappresentate per delega, 38 atleti e 38 tecnici) e Mariano Salvatore ha ottenuto 81 preferenze che gli sono valse il 57,45% dei voti e il ruolo di nuovo Presidente federale. Siederanno in Consiglio Federale Elisabetta Saccà (40 voti), Luigi Bentivegna (35 voti) e Antonella Munaro (18 voti) in rappresentanza degli affiliati, Stefano Ciallella (27 voti) in rappresentanza dei tecnici, Assunta Legnante (14 voti) e Luca Aronica (7 voti) in rappresentanza degli atleti. Nel ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stata riconfermata, con 117 voti, Carla Meschini.