Calcio Amputati: doppio test positivo per l’Italia a Cassis contro la Francia

Due partite intense, utili e ricche di spunti per la Nazionale Italiana di Calcio Amputati, che ha concluso il weekend internazionale a Cassis con una vittoria e un pareggio contro la Francia, nell’ambito della doppia amichevole disputata sabato 17 e domenica 18 maggio.

Nel primo incontro, gli Azzurri si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Capasso, in una partita ben giocata, gestita con ordine e buona intensità da parte della squadra guidata dal CT Francesco Ramunno.

Nella seconda sfida, disputata domenica mattina, l’Italia ha mostrato ancora una volta il suo potenziale andando in vantaggio per 2-0 con le reti di Buonocore e Marcantognini, prima di subire il ritorno dei padroni di casa nella ripresa. Dopo il pareggio francese sul 2-2, gli Azzurri hanno costruito diverse occasioni per tornare in vantaggio, compreso un rigore parato dal portiere avversario che avrebbe potuto fissare il punteggio sul 3-2.

A fine gara, il CT Francesco Ramunno ha commentato così l’esito delle due giornate: “È stato un buon test. Nella prima partita abbiamo fatto molto bene, nella seconda abbiamo sentito un po’ di più la stanchezza. Ci auguriamo sempre un futuro migliore, con la possibilità di accelerare sempre di più, stare più insieme e diventare sempre più competitivi.”

La doppia amichevole ha rappresentato un’opportunità importante per valutare la condizione del gruppo, testare soluzioni tattiche e rinforzare lo spirito di squadra in vista dei prossimi impegni internazionali.

L’evento è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico.