Champions League Calcio Amputati 2025: lo Sporting Amp Football difende i colori dell’Italia ad Ankara

Lo Sporting Amp Football parteciperà alla sesta edizione della Amputee Football Champions League, in programma dal 30 maggio al 1° giugno 2025 ad Ankara, in Turchia. La manifestazione, promossa dalla European Amputee Football Federation (EAFF), riunisce le migliori otto squadre del continente in tre giorni di calcio ad alto livello.

La formazione marchigiana scenderà in campo in rappresentanza dell’Italia grazie alla vittoria del Campionato Italiano Calcio Amputati 2024. Inserita nel Raggruppamento B, affronterà nella gara d’esordio i campioni in carica del Wisła Kraków Amp Futbol e, in serata, sarà impegnata contro lo Shamrock Rovers Amputee FC.

Lo staff tecnico, guidato dall’allenatore Paolo Palazzi e dal vice allenatore David Bonaventuri, ha lavorato per integrare nuovi innesti giunti dopo il successo nazionale, consolidando un gruppo equilibrato e competitivo. Nonostante alcune assenze importanti per infortunio, l’obiettivo dichiarato è ambizioso: lottare per l’accesso alla finale, consapevoli del valore tecnico della rosa e dell’esperienza maturata a livello internazionale.

I convocati per questa trasferta sono:



Daniel Priami, Riccardo Cattaneo, Ivan Martucci, Luigi Magi, Jerome Raffetto, Lahcen Aloui, Billy Lunaschi, Tristan Diaz, Bartolz Lastovski, Paolo Capasso, Lorenzo Marcantognini, James Boyle.



Completa lo staff il fisioterapista Marco Curotti, a supporto della preparazione e della gestione fisica degli atleti.

Calendario partite – 30 maggio 2025 (Gruppo B)

Ore 11:00 – Sporting Amp Football vs Wisła Kraków

Ore 18:30 – Shamrock Rovers vs Sporting Amp Football



Diretta streaming su YouTube EAFF

La partecipazione dello Sporting Amp Football conferma la crescita del movimento italiano del Calcio Amputati, promosso e sostenuto dalla FISPES, e rappresenta un’importante occasione di confronto a livello internazionale per la disciplina.