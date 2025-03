Campionato Italiano calcio amputati 2025: Sporting Amp Football domina la prima giornata a Correggio

Si è conclusa la prima giornata del Campionato Italiano Calcio Amputati 2025, organizzato dalla FISPES, con un intenso fine settimana di partite disputate a Correggio. A emergere come protagonista assoluta è stata lo Sporting Amp Football, che conquista tre vittorie su tre incontri e vola in testa alla classifica.

La giornata di sabato si è aperta con la sfida tra Vicenza Calcio Amputati e Insuperabili, vinta dai vicentini per 2-1 grazie ai gol di Francesco Messori su rigore e di Matteo Bulloni. A seguire, lo Sporting Amp Football ha dominato il match contro gli Insuperabili, imponendosi con un netto 6-0.

L’incontro clou della giornata ha visto lo Sporting affrontare il Vicenza, in una partita a senso unico terminata 7-0: In evidenza Lastowski e Kaplon, entrambi autori di una tripletta, e Capasso, anch’egli a segno nella goleada dello Sporting.

Domenica mattina, lo Sporting ha chiuso il concentramento con un’altra vittoria, stavolta per 2-0 ancora contro il Vicenza, consolidando così il primo posto in classifica. Francesco Messori non ha preso parte alla gara della domenica dopo un colpo accidentale ricevuto alla testa nella partita precedente, che ha reso necessario qualche giorno di riposo precauzionale.

A margine del weekend, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Calcio Amputati, Francesco Ramunno, ha commentato così l’esito della prima giornata: "Una giornata di campionato all’insegna del fair play. I ragazzi sono stati straordinari. È stata un’ottima giornata, dove anche noi come staff della Nazionale siamo riusciti a prendere degli ottimi spunti. Ci rivedremo sicuramente la prossima giornata, sempre a Correggio ad aprile, con la speranza che i nostri atleti cerchino sempre la miglior forma fisica per arrivare pronti ai prossimi impegni che ci aspettano."

Il campionato proseguirà ad aprile con la seconda giornata ancora a Correggio, in un percorso che si preannuncia avvincente verso il titolo nazionale.

L’evento è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico .

Gli Official Sponsor: Stellantis con Autonomy e UniCredit

Partner: Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail