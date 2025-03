Alex Grivon ha preso parte ai Campionati Mondiali di Sci Nordico Virtus

A Bessans, località francese non lontano dal confine con l’Italia, si sono svolti nei giorni scorsi i Campionati Mondiali di Sci Nordico Virtus, un evento di respiro internazionale che riunisce gli atleti con disabilità intellettive. La manifestazione, che ha avuto luogo dal 10 al 13 marzo, ha visto la partecipazione di una delegazione italiana composta da cinque atleti, guidati dai tecnici federali Jean Paul Chadel e Alberto Stella. Per gli azzurri, in gara sotto l’egida della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali), non sono mancati momenti di grande soddisfazione, con diverse medaglie conquistate in questi intensi quattro giorni di competizione.

Della delegazione oltre ai tecnici faceva parte l’atleta valdostano Alex Grivon tesserato per la società AVRES di Nus.

Lunedì 10 marzo ha aperto le danze la 10 km in tecnica classica. Nella categoria II1, il russo Ivan Volegov, gareggiando sotto la bandiera neutrale Virtus, ha trionfato, mentre gli italiani Luca Berardi, Alessandro Pintus e Alex Grivon si sono piazzati rispettivamente al 13°, 14° e 15° posto. Nella categoria II2, il francese Clément Colomby ha vinto, ma l’Italia ha festeggiato il 2° e 3° posto con Tobia Kostner e Mattia Oltolina.

Martedì è stata la volta delle sprint, dove Volegov ha confermato il suo dominio. Gli azzurri Berardi, Pintus e Grivon non sono riusciti a superare le qualificazioni, mentre tra gli II2 Kostner e Oltolina hanno nuovamente raggiunto il podio, chiudendo al 2° e 3° posto, alle spalle dell’oro Colomby.

Mercoledì, nella giornata delle staffette II1, gli italiani hanno raggiunto il 5° posto con Berardi, Pintus e Grivon. Nel format a squadre II2, invece, Kostner e Oltolina hanno trionfato, conquistando la medaglia d’oro.

A chiudere i Mondiali di Sci Nordico Virtus a Bessans è stata la 15 km in tecnica libera, dove Volegov ha firmato la sua terza vittoria nelle gare individuali della categoria II1, mentre per l’Italia Berardi, Pintus e Grivon hanno tagliato il traguardo rispettivamente al 14°, 15° e 16° posto. Nei 10 km degli atleti II2, Kostner e Oltolina hanno ancora una volta chiuso al 2° e 3° posto, concludendo così un’edizione dei Mondiali che ha visto il movimento azzurro salire sul podio con un totale di 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi.

Un’edizione che, pur nella sua intensità agonistica, ha celebrato la forza e la determinazione degli atleti, portando a casa non solo medaglie, ma anche emozioni indimenticabili.