Campionato Italiano Calcio Amputati 2025: a Correggio il 28 e 29 giugno si assegna lo scudetto

L’appuntamento conclusivo della stagione decreterà il Campione d’Italia 2025, ma anche i vincitori dei premi individuali: miglior giocatore, miglior portiere, miglior Under 23 e capocannoniere. La formula sarà quella classica del campionato, con sei partite distribuite tra sabato e domenica.

A tracciare un bilancio della stagione è il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Francesco Ramunno:

“Per quanto riguarda il campionato, penso che questo format che è stato adottato quest’anno grazie all’aiuto delle società e della FISPES sia una base importante. Il fatto che i ragazzi abbiano disputato più partite è una cosa che magari si potrà ripetere anche in futuro. Tutto ciò aiuta, soprattutto la Nazionale italiana, perché con la parentesi della Nations League a settembre, trovare giocatori già pronti fa ben sperare. È stato un campionato avvincente, con un gradino su tutte: il Fano. Insuperabili ha fatto passi da gigante, così come il Vicenza si è confermato un’ottima squadra. Ci vedremo sicuramente per l’ultima di campionato, dove si assegnerà il titolo. Faremo i complimenti a tutti e penso che questo format sia la base di partenza per un futuro positivo per tutto il movimento. Aggiungo un dato che mi rende particolarmente orgoglioso: in tutto il campionato non c’è stata nemmeno un’espulsione. È il segnale che stiamo trasmettendo valori importanti come sportività, rispetto e correttezza.”

Programma della quarta giornata – Correggio, 28–29 giugno 2025:

Sabato 28 giugno

ore 08:30: Vicenza Calcio Amputati vs Sporting Amp Football

ore 11:00: Vicenza Calcio Amputati vs Insuperabili

ore 17:00: Insuperabili vs Sporting Amp Football

ore 19:30: Sporting Amp Football vs Vicenza Calcio Amputati

Domenica 29 giugno

ore 08:30: Insuperabili vs Vicenza Calcio Amputati

ore 11:00: Sporting Amp Football vs Insuperabili

Al termine della giornata si terrà la cerimonia di premiazione ufficiale, con l’assegnazione dello scudetto 2025 e dei premi individuali di stagione.

Il Campionato Italiano Calcio Amputati 2025 è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico. Official Sponsor: Stellantis con Autonomy, UniCredit

Partner: PMG Italia, Humantecar, INAIL, Superabile INAIL