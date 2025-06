Campionato Italiano di Calcio Amputati 2025: lo Sporting Amp Football è Campione d’Italia

A commentare l’andamento di questa stagione è il CT della Nazionale Italiana di Calcio Amputati, Francesco Ramunno, che ha voluto sottolineare l’intensità e il valore del percorso:

“È stato un campionato avvincente, in cui tutto si è deciso soltanto all’ultima giornata. Nulla è stato scontato: per assegnare lo scudetto si è dovuta attendere l’ultima partita tra Sporting e Insuperabili, anche per via della differenza reti. C’è da fare i complimenti a tutti questi ragazzi che, nonostante il caldo, hanno messo in campo le loro qualità e potenzialità. Un ringraziamento va anche a tutte le società che hanno contribuito a fare in modo che questa fase finale si svolgesse nel miglior modo possibile, con impegno e una buona organizzazione.”

I risultati della quarta tappa:

28 giugno

Vicenza Calcio Amputati 3 – 2 Sporting Amp Football





Vicenza Calcio Amputati 3 – 0 Insuperabili





Insuperabili 0 – 1 Sporting Amp Football





Sporting Amp Football 1 – 3 Vicenza Calcio Amputati

29 giugno





Insuperabili 0 – 3 Vicenza Calcio Amputati

Sporting Amp Football 4-1 Insuperabili





Il Vicenza Calcio Amputati è stato protagonista indiscusso della prima giornata, con due vittorie nette che confermano il buon lavoro tecnico e collettivo svolto durante la stagione. Gli Insuperabili, nonostante il risultato, hanno dimostrato tenacia e crescita, affrontando con impegno ogni sfida.

Lo Sporting Amp Football, che ha aperto il campionato con grande intensità, ha saputo consolidare il vantaggio nelle tappe iniziali e difenderlo fino all’ultimo appuntamento, pur in condizioni difficili. Con una rosa ridotta a sette giocatori nella giornata finale, ha dimostrato solidità e compattezza, portando a termine una stagione di altissimo profilo.

La cerimonia conclusiva ha preso il via con l’intervento del Presidente FISPES Mariano Salvatore, seguito da quello dell’Assessora allo Sport del Comune di Correggio, Federica Salsi, che ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione Comunale:

“Vi faccio i complimenti per aver giocato con impegno e serietà nonostante le temperature decisamente impegnative. Da parte dell’Amministrazione, siamo davvero onorati di avervi ospitato. Ci auguriamo che vi siate trovati bene e speriamo di accogliervi nuovamente in futuro. È stato molto bello vedervi giocare. Grazie a tutti.”

Un intervento che ha rinnovato il legame speciale tra Correggio e il movimento: proprio su questo campo, nel 2019, si è disputata una delle primissime partite ufficiali di calcio amputati in Italia.

Successivamente, sono stati consegnati dei riconoscimenti agli arbitri che hanno diretto il campionato con serietà e competenza: Luca Zamperlini, Federico Rinaldi e Michele Franchini. Le targhe sono state consegnate dal Presidente FISPES Mariano Salvatore e dal Segretario Generale Francesco Carboni.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Croce Rossa, per la presenza costante a bordo campo, alla Virtus Correggio per l’ospitalità, allo staff sanitario e al medico Luca Bonazzi, che hanno garantito in ogni tappa l’attenzione alla salute e alla sicurezza degli atleti con competenza e dedizione.

È seguita poi la consegna dei premi individuali, votati da una commissione tecnica composta dallo staff della Nazionale Italiana:

Capocannoniere del Campionato 2025: Kaplon Krystian ( Sporting Amp Football – premio ritirato da Luigi Magi )





( ) Miglior Portiere: Daniel Priami





Miglior Under 23: Lorenzo Marcantognini





Pallone d’Oro – Miglior Giocatore del Campionato: Francesco Messori (Vicenza Calcio Amputati)





Il riconoscimento a Francesco Messori è stato uno dei momenti più significativi della giornata. Non solo per la qualità delle sue prestazioni in campo, ma per il suo ruolo simbolico nella storia del movimento. È proprio da una sua intuizione, ormai diversi anni fa, che è nato in Italia il calcio amputati. Con passione e tenacia, Messori ha contribuito attivamente alla sua crescita, portando avanti un messaggio di determinazione e responsabilità condivisa.

“Questa famiglia del calcio amputati ogni giorno mi fa sentire sempre amato” – ha dichiarato durante la premiazione, ringraziando la Croce Rossa, i compagni del Vicenza e tutte le persone “che magari non si fanno sentire, ma se mancassero se ne sentirebbe la mancanza”. Rivolgendosi anche agli altri club, ha aggiunto: “Se non ci creiamo noi questo movimento, farà sempre fatica a crescere”. E ha concluso: “Ringrazio la FISPES per tutto il lavoro fatto in questi anni. Sono convinto che insieme possiamo fare ancora di più”.

A conclusione della giornata, il Presidente FISPES Mariano Salvatore ha voluto condividere un messaggio rivolto all’intero movimento:

“La stagione che si conclude ci restituisce importanti riscontri sotto il profilo emozionale. Abbiamo assistito ad incontri straordinari dove le abilità tecniche dei ragazzi e lo spirito agonistico che li ha animati hanno reso il torneo affascinante. Va sicuramente migliorata la qualità dell’organizzazione degli eventi sulla quale la Federazione, causa anche l’auspicato passaggio in FIGC, non ha avuto l’opportunità di pianificare interventi migliorativi futuri. In ogni caso, bilanci a parte, mi preme rivolgere un ringraziamento per tutto quanto è stato fatto durante questa stagione alle società, in tutte le loro componenti, ed all’associazione italiana arbitri che ha manifestato grande disponibilità e professionalità con i propri arbitri. Ci aspettano adesso importanti impegni di natura politica per promuovere e realizzare in futuro tornei di maggiore spessore organizzativo che possano contare su più squadre ed un maggiore coinvolgimento di pubblico senza perdere di vista il grande lavoro fin qui svolto dallo staff tecnico nazionale con il quale siamo concentrati per la disputa della prossima Nation League che si disputerà in Turchia il prossimo mese di settembre.”

Il Campionato Italiano di Calcio Amputati 2025 è stato realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e grazie alla collaborazione con i partner ufficiali:

Official Sponsor: Stellantis con Autonomy, UniCredit

Partner: PMG Italia, Humantecar, INAIL, Superabile INAIL