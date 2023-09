Domenica 24 settembre, a Pinerolo, si è chiusa dopo tre giorni la seconda edizione del “Memorial Gianandrea Gallinatto“, torneo internazionale di wheelchair curling

A Pinerolo è passata agli archivi la seconda edizione del “Memorial Gianandrea Gallinatto“, torneo internazionale di wheelchair curling dedicato a una delle figure più importanti del movimento tricolore. La vittoria è andata alla squadra dell’Albatros – formata da Paolo Ioriatti, Maurizio Cagol, Patrick McDonald e Dorotea Agetle – capace di superare in finale la Nazionale italiana per 5-2. La presenza di McDonald, skip americano che ha preso parte a due edizioni delle Paralimpiadi, ha impreziosito la caratura della manifestazione. Gli azzurri Egidio Marchese, Orietta Bertò, Fabrizio Bich e Matteo Ronzani si sono comunque ben comportati, chiudendo l'appuntamento con 3 vittorie e 2 sconfitte. Sul terzo gradino del podio è invece salita la formazione del Disval composta da Marco Munari, Giuliana Turra, Sergio Deflorian ed Emanuele Spelorzi. "E’ stato un bel torneo e una bella finale. In quest’ultima l’Albatros ha meritatamente vinto una partita giocata con un livello tecnico molto alto. Ora continua la nostra preparazione nel percorso che ci porterà ai Mondiali di Lohja con due tornei di avvicinamento previsti a metà ottobre” le parole dell’head coach italiano Roberto Maino.

WHEELCHAIR CURLING

L’Albatros vince il “2° Memorial Gianandrea Gallinatto”

