Calcio amputati, Italia campione! Gli Azzurri trionfano nella EAFF Nations League Division B

Italia pigliatutto ad Annecy (Francia). La nazionale del ct Renzo Vergnani vince anche contro la Francia e si aggiudica la Nations League Division B, guadagnando quindi il passaggio alla Division A.

Grande prova degli Azzurri, che scendono subito in campo molto determinati e si rendono pericolosi fin dai primi minuti con un pressing alto e deciso, creando diverse occasioni pericolose.

Al 6’ è Lorenzo Marcantognini il primo a violare la porta francese, riuscendo a sfruttare un errore difensivo dei transalpini e portando così l’Italia in vantaggio. Una rete voluta e cercata dal calciatore dello Sporting Amp Football alla sua prima marcatura nella Nations League.

Al 16’, una grande azione corale degli Azzurri su ripartenza permette a Emanuele Padoan di involarsi verso la porta avversaria e siglare il raddoppio. Per il talentuoso numero 6 e capitano del Vicenza questa è la quarta rete nella competizione.

Sul finire del primo tempo, la Francia prova a riaprire la partita insaccando il pallone in rete, ma il goal viene annullato perché introdotto fra i pali con l’aiuto di una stampella.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, la Francia si rende pericolosa in diverse occasioni, sfiorando il goal ma senza trovare la conclusione, grazie a un buon lavoro difensivo italiano.

L’Italia conclude così il torneo a punteggio pieno, conquistando di diritto il passaggio alla Division A, obiettivo annunciato alla vigilia.

Vittoria meritata della squadra Azzurra, che ha vinto tutte le partite subendo appena un goal in tutta la competizione.

Italia che fa bottino pieno anche di premi individuali: Paolo Capasso miglior giocatore, Tommaso Movia miglior portiere ed Emanuele Padoan capocannoniere.

Le dichiarazioni nel post gara:

Il Commissario Tecnico Renzo Vergnani: “Grandissima soddisfazione per un risultato così importante. Dopo tanti anni di sacrifici siamo riusciti a portare a casa una Coppa. Una vittoria strameritata per i miei ragazzi che ringrazio di vero cuore per la gioia che mi hanno regalato. Ho iniziato la mia avventura con la nazionale di calcio amputati 13 anni fa proprio da qua, da Annecy, e penso di finire proprio dove ho iniziato, con una bellissima storia, un gruppo straordinario, collaboratori fantastici e ricordi indelebili. Non è stato facile, abbiamo saputo soffrire, abbiamo lottato e tutti insieme abbiamo raggiunto questo traguardo storico. Sono emozionato!”

Il capitano azzurro Francesco Messori del Vicenza Calcio Amputati: “Una gioia indescrivibile. Non potevamo chiedere di più. Penso che sia iniziato un nuovo ciclo, con tanti innesti. Quest’estate ci siamo allenati sodo per arrivare pronti a questo importante appuntamento. Prima di ogni gara ci siamo sempre ricordati questo e non a caso il gruppo è stata la nostra arma in più. L’amore e la passione che tutti noi abbiamo per questo sport è stata la spinta necessaria per raggiungere questo grande risultato. Ci siamo scontrati con degli avversari forti e temibili, ma pesno che sul campo anche se non era scontato abbiamo dimostrato di essere più forti di loro. La vittoria la voglio dedicare al mister, allo staff, a chi lavora ogni giorno per noi… senza chiedere nulla in cambio…e soprattutto è dedicato a tutti i miei fantastici compagni di squadra.”

Lorenzo Marcantognini dello Sporting Amp Football, autore della prima rete azzurra: “Si è vero sono l’uomo dai gol decisivi e pesanti… La vera vittoria non è segnare, ma giocare con questa squadra. Siamo un gruppo stupendo dallo staff a tutti i miei compagni. Abbiamo lottato fino all’ultimo e dopo tanti sacrifici fatti anche durante la preparazione ci siamo meritati questo trionfo. Voglio dedicare questa Coppa alla mia famiglia e specialmente ai miei cari nonni scomparsi da poco (si commuove), oltre a tutte le persone che credono in noi. Sempre forza Italia!”

Risultati dell'Italia nella Nations League – Division B

Italia – Germania 0 - 3

Italia VS Irlanda 2 - 1

Italia VS Francia 2 - 0

La squadra azzurra:

Tommaso Movia (Vicenza Calcio Amputati)

Ivan Martucci (Sporting Amp Football)

Salvatore La Manna (Vicenza Calcio Amputati)

Vincenzo De Fazio (Levante C Multedo)

Francesco Messori (Vicenza Calcio Amputati)

Paolo Capasso (Sporting Amp Foootball)

Luca Arata (Vicenza Calcio Amputati)

Emanuele Leone (Vicenza Calcio Amputati)

David Bonaventuri (Sporting Amp Football)

Marco Pollicino (Vicenza Calcio Amputati)

Emanuele Padoan (Vicenza Calcio Amputati)

Lorenzo Marcantognini (Sporting Amp Football)

Giovanni Sasso (Roma Calcio Amputati)

Calogero Sanfilippo (Vicenza Calcio Amputati)

Staff tecnico:

Commissario Tecnico: Renzo Vergnani

Preparatore dei portieri: Ramunno Francesco

Preparatore atletico: Allasia Maurizio

Mental coach: Buttò Stefano

Fisioterapista: Corrado Nichele

Medico: Alberto Girardello