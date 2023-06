Atletica: Laurent Cugnach migliora il limite regionale dei 1200 siepi cadetti

Un certo fermento si evidenzia anche a livello giovanile dove il 15enne Laurent Cugnach sabato a Cuneo, nell’appuntamento del 24° meeting Walter Merlo, ha migliorato la migliore prestazione regionale Cadetti dei 1200 Siepi.

Assieme all’astigiano Giulio Ollino (Vittorio Alfieri Asti), il calvesino ha condotto una bella prova sui tre giri con siepi chiudendo in 3’38”45, prestazione che migliora il personale di quasi dieci secondi (prec. 3’47”69) e gli ha garantito il terzo tempo nella gara di sabato, nella prova vinta da Gabriele Ferrara (Atl 2000 Bordighera) in 3’22”42 e appena dietro ad Ollino, secondo in 3’38”15.

La prestazione di Laurent Cugnach, allenata da Maria Barbalace, fa meglio del primato di Matteo Maniezzo (Cogne) che lo scorso anno corse in 3’39”04.