Calcaterra e Pastore domenica 18 giugno al via della Valle d'Aosta SuperMarathon

Tra i favoriti della corsa che scatterà domenica 18 giugno da Pont Saint-Martin si segnalano infatti Sara Pastore e Giorgio Calcaterra (foto in allegato). La prima, nata a Bari il 13 giugno 1989, si è data al podismo soltanto da cinque anni ottenendo però subito risultati importanti. Sara Pastore, dottoressa in Metodologia delle Scienze Sociali nonché insegnante di pilates e yoga, tesserata per la Calcaterra Sport ASD, ha già vinto una manifestazione targata Club Super Marathon Italia nel 2022, quando si è imposta nella Orta 10 in 10, dieci maratone in dieci giorni consecutivi sul Lago d'Orta.

Non ha bisogno di presentazioni Giorgio Calcaterra, vero e proprio guru italiano delle lunghe distanze. Sul notevolissimo palmares di «Re Giorgio», nato a Roma l'11 febbraio 1972, spiccano infatti tre titoli di campione del mondo nel 100 km e ben dodici 100 km del Passatore vinte consecutivamente. Volto più che noto delle corse organizzate dal Club Super Marathon Italia presieduto da Paolo Francesco Gino, l'ultrarunner romano della Calcaterra Sport ASD a inizio giugno si è aggiudicato alla sua prima partecipazione Quadrortathon, imponendosi in tutte e quattro le maratone consecutive sul Lago Dorato. Chiudendo la sua fatica con il tempo di 13:08’14’’, Calcaterra ha abbassato di 3 minuti e e 31 secondi il precedente record della manifestazione fatto segnare dal britannico Adam Holland (13:11'45'').