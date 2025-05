Alessandrini grandi protagonisti al K+ Antey-Chamois

Sono stati circa 180 i concorrenti che questa mattina si sono dati appuntamento al campo sportivo di Antey-Saint-André per la particolare prova in circuito sul sentiero che collega Buisson a Chamois. Sei ore di tempo per accumulare il maggior numero di giri, una gara caratterizzata da salite a piedi e discese in funivia, giunta alla quinta edizione.

Nella prova individuale netto successo di Alex Déjanaz, che ha condiviso i primi chilometri con Joel Janin, per poi proseguire con un ritmo decisamente più alto rispetto agli avversari. Otto giri a testa per i migliori tre, con Déjanaz primo in 4 ore 35’16”, davanti a Joel Janin (4 ore 45’13”) e ad Andrea Visinoni (8 giri in 5 ore 00’48”). In campo femminile gradino più alto del podio per la svizzera Francesca Piccoli, che ha percorso 6 giri in 4 ore 39’43”, a precedere Sonia Chiapello (6 ore in 4 ore 43’43”) e Anna Borghi (6 giri in 5 ore 5’34”).

Nella staffetta a coppie, dominio assoluto degli atleti piemontesi. A vincere sono stati gli alessandrini Andrea Matteucci e Francesco Squadrone che hanno percorso un totale di 8 giri (28 chilometri) in 4 ore 32’42”. Alle loro spalle la coppia mista formata da Lorenzo Rostagno e Camilla Calosso (8 giri in 4 ore 50’53”) e la seconda squadra maschile composta da Giacomo Maurino e Stefano Occelli (8 giri in 5 ore 03’38”). Vittoria di una coppia alessandrina anche in ambito femminile, grazie alla prestazione di Anna Grignaschi e Katia Chiara Figini che hanno realizzato 7 giri in 4 ore 49’26”.

La gara sprint, una salita secca tra Antey-Saint-André e Chamois, è stata vinta dal campione mondiale vertical Marco Magistro, che ha tenuto un ritmo elevato da subito. Ha concluso in 40’03”, precedendo Tiziano Artaz (45’06”) e Rudy Perruquet (47’04”). La torinese Federica Panciera si è invece aggiudicata la prova femminile con il quarto tempo assoluto (47’21”). Alle sue spalle Marcella Pont (58’12”) ed Elena Juravle (1 ora 06’51”).

A fine giugno il prossimo appuntamento di Csain della Valle d’Aosta e Cervino Sport Events. Dal 27 al 29 giugno si svolgerà infatti una nuova edizione del Cervino Matterhorn Ultra Race che ha già raccolto oltre 900 adesioni. Terminati i pettorali del CMUR50, ne restano pochissimi per la gara a coppie sul ghiacciaio (CMUR70) e le due prove più corte (CMUR30 e CMUR15).