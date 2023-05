La coppia piemontese B.A.C. vince il K+ Antey-Chamois

Oltre 120 concorrenti hanno partecipato alla terza edizione del K+

Antey-Chamois, svolta oggi in una giornata primaverile anche in quota. Una

gara nella gara nella Valtournenche, con quattro format differenti: sfida

individuale oppure a coppie in circuito, sprint individuale e dog endurance.

La coppia B.A.C. ha vinto il K+ Antey-Chamois assoluto. I piemontesi Matteo

Masciocchi e Francesco Squadrone hanno percorso sette volte l’impegnativa

salita, coprendo il dislivello in 4 ore 11’05” e precedendo il duo del Team

Inrun formato da Enea Amato e Giuseppe Servidio (7 giri in 4 ore 17’48”);

terzo gradino del podio per “Glo e Max”, prima coppia mista composta da

Gloriana Pellissier e Massimo Junod (7 giri; 4 ore 21’46”). Quarto posto

assoluto - terzi della gara maschile - “Only the brave” di Marco Bia e

Pierre Breuer (7 giri; 4 ore 22’20”). Undicesimo posto assoluto per le

vincitrici della prova femminile: “Combinata Queens” di Paola Bottanelli e

Daniela Marchi (5 giri; 4 ore 13’31”).

Il brianzolo Stefano Radaelli ha vinto la 6 ore individuale girando sul

circuito per sette volte in 4 ore ’28”13; secondo posto per Clément Deanoz

in 4 ore 38’43” (7 giri) e terzo per Daniele Calandri in 4 ore 41’08” (7

giri). La gara femminile è andata alla genovese Valentina Pippo che ha

percorso 6 giri in 4 ore 40’24” e ha preceduto Annalisa Faravelli (6 giri;

4 ore 43’11”) e Silvia Gilardi (6 giri; 5 ore 10’21”).

La sprint individuale - una sola salita da Antey-Saint-André a Chamois - è

stata vinta da Stefano Mazza in 46’06”, capace di precedere Simone Cadau

(46’49”) e Stefano Negro (49’06”). Nella gara femminile gradino alto del

podio per Marcella Pont in 50’09”, davanti a Valeria Bruna (50’57”) e a

Valentina Ghio (1 ora 04’55”).

In gara anche un gruppetto di atleti accompagnati dagli amici a quattro

zampe. Nella “dog endurance” si è imposto Erik Bochicchio con il tempo di

44’19” su Daniele Rezzola (54’55”) e Diego Casali (55’16”). Loretta

Baldissero è stata la migliore della prova femminile ed è arrivata al

traguardo in 1 ora 00’20”.

Archiviato il K+ Antey-Chamois, Cervino Sport Events e Csain Valle d’Aosta

tornano a lavorare per la seconda edizione di Cervino Matterhorn Ultra

Race, in programma dal 21 al 23 luglio sui sentieri tra Italia e Svizzera,

tra Breuil-Cervinia e Zermatt. Gli iscritti hanno già superato quota 500,

con diversi top runners pronti a gareggiare sull’anello più lungo e

impegnativo di 173 chilometri (12.000 metri di dislivello positivo). A

disposizione altri tre percorsi: 55, 28 e 16 chilometri.