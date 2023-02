K+ Antey-Chamois torna il 6 maggio con diverse novità

K+ Antey-Chamois ritorna con tante novità, a iniziare da una nuova data: la terza edizione si svolgerà sabato 6 maggio, un mese e mezzo prima rispetto al passato; l’organizzazione infatti ha deciso di andare incontro alle esigenze dei trailer che più volte hanno chiesto l’anticipo della gara per sfruttare la particolare formula e preparare i grandi appuntamenti estivi.

K+ Antey-Chamois è una gara a circuito, con salita a piedi lungo il sentiero tra Buisson e Chamois e discesa in funivia. Un percorso da ripetere il maggior numero di volta nell’arco delle 6 ore. Due in meno rispetto al passato, altra novità, per rendere meno impegnativa la prova.

Partenza sempre dal campo sportivo di Antey-Saint-André, piccolo tratto di trasferimento, fino ai piedi del sentiero che porterà alla località turistica e che verrà affrontato più volte in salita. L’orario di partenza sarà “comodo” questa volta, via alle 8 del mattino.

La gara potrà essere corsa individualmente oppure a coppie (anche miste), dunque non è più necessaria la squadra di tre concorrenti prevista in passato. E per chi non vuole essere impegnato per 6 ore, nasce la prova “sprint”: una sola salita con partenza da Antey-Saint-André e arrivo a Chamois.

Le iscrizioni apriranno il 14 febbraio e solo per quel giorno il costo della gara a coppie sarà di 35 euro (totale, per le due persone), con un risparmio di 10 euro. La quota per partecipare all’individuale è di 25 euro, che scende a 20 per la prova sprint.

Iscrizioni su Wedosport