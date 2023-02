Atletica: Brave le nostre promesse ai campionati italiani

Decisamente bene si è comportato Gabriele Adorni, nella gara dei 60hs Promesse, capace di migliorarsi in ognuna delle tre prove che ha disputato, tra la prima mattina e l’inizio del pomeriggio di domenica, fino a sfiorare il proprio personale di 8”26 di un solo centesimo di secondo.

L’ostacolista che si allena a Torino, dove frequenta il politecnico, ed è seguito dal Prof Antonio Dotti, da quest'anno all'Atletica Libertas Unicusano Livorno dopo tanti anni in Calvesi, è riuscito a confermarsi nella finale dei 60hs Promesse, ripetendo l’ottavo posto così come dodici mesi prima, nello stesso appuntamento. 8”38 in batteria, 8”28 in semifinale, dove per una questione di centimetri si è guadagnato l’accesso alla finale e 8”27 nell’ultimo impegno, nella gara dove Lorenzo Simonelli con 7”67 ha fatto registrare il nuovo primato nazionale di categoria.

Gabriele Adorni

La prima valdostana a calcare l’anello del Palamarche, sabato 4 febbraio, è stata Eleonora Foudraz impegnata nei 400mt Promesse. La portacolori della Calvesi ha preso parte alla terza delle cinque batterie in programma piazzandosi in seconda posizione con il tempo di 56”45. Eleonora è stata generosa con un primo giro “garibaldino” a tutta per guadagnare la corda, con un passaggio ai 200mt più che brillante, a 26”1. Nel secondo giro la freschezza della milanese Martina Canazza (55”44) ha costretto la valdostana all’inseguimento, portandola a chiudere in 56”45, riscontro che le ha garantito la nona posizione sulle 23 iscritte, ma l’ha esclusa dalla finale riservata ai migliori sei tempi.

Nono posto, in fotocopia, per la compaesana calvesina Valentina Tesio, anche lei di Charvensod, come Foudraz, e presente ad Ancona nel concorso del salto con l’asta Promesse. 3m30 la prestazione fatta registrare, con due buone prove in apertura a 3m10 e 3m30, ottenute al primo tentativo, mentre nulla da fare nelle tre prove a 3m45, a un solo centimetro dal primato personale assoluto.

A chiudere per gli atleti valdostani, nel programma dei tricolori Promesse indoor di Ancona, la gara dei 3000 metri femminili nel pomeriggio di domenica dove la 21enne di Gignod Silvia Gradizzi ha esordito al coperto chiudendo la sua esperienza in 10’16”04, prestazione che le ha consegnato il nono posto finale. Prime tornate davanti per provare a reggere il ritmo delle battistrada, ma la valdostana tesserata per il Cus Pro Patria Milano è apparsa subito poco pimpante, facilmente appesantita dai cross disputati in questa prima parte dell’anno. I quindici giri sull’anello da 200mt l’hanno progressivamente relegata nelle posizioni di rincalzo, con un crono che certamente non la soddisfa.

Valentina Tesio

COPPA EUROPA PER CLUB DI CROSS

31esimo Omar Bouamer, 35esimo Lorenzo Brunier; sono questi i piazzamenti dei valdostani tesserati per il GP Parco Alpi Apuane, ottenuti domenica 5 febbraio in Spagna, a Oropesa del Mar (Valencia), nella Coppa Europa per club di cross. Questi piazzamenti, assieme al 63esimo di Alessio Terrasi hanno permesso al sodalizio toscano di conquistare il 15esimo posto nella classifica continentale.