Atletica: A Torino i titoli regionali di lanci invernali poker di Cogne e Calvesi

In gara gli Assoluti e la categoria Allievi/Junior e per i colori valdostani, in gara insieme agli amici piemontesi, sono state assegnate 8 maglie di campione regionale. Pieno equilibrio tra i due clubs aostani, con 4 titoli a testa per Cogne e Calvesi.

Un solo atleta è rientrato in regione con due successi, si tratta del master della Calvesi Juan José Herrera, Master 35, classe 1986, che si è guadagnato il titolo nel disco (2kg) con 30m51, a 4cm dal personale, e nel giavellotto (800gr) dove ha scagliato l’attrezzo a 40m06, primato personale (prec 35m47) ottenuto al sesto e ultimo lancio.

Restando in campo maschile, titolo regionale portato a casa da Simone Vinci (Calvesi) che, nel lancio del martello, con l’attrezzo da 7kg260 ha realizzato 31m69. Con i 6kg del martello Junior, vicino al suo fresco personale (46m72), Laurent Plebs (Cogne) ha concluso il suo impegno centrando il titolo di categoria Allievi/Junior facendo atterrare l’attrezzo a 46m15, al secondo dei sei lanci a disposizione.

Passando al settore femminile, tra le valdostane assolute schierata la sola Giulia Aresca (Cogne) che nel martello (4kg) ha fatto proprio il titolo rossonero con la misura di 39m33.

Con l’attrezzo dello stesso peso la compagna di allenamenti Christine Dal Mut (Cogne) si è aggiudicata la maglia di campione invernale 2023 del martello All/Jun con 36m82, non lontano dal suo personale (37m14).

Nel giavellotto da 600gr la classifica della prova Allievi/Junior femminile ha visto imporsi l’Allieva Giorgia Abbate (Calvesi) con 23m01, vicino alla sua migliore prestazione (23m24), precedendo Beatrice Lo Baido (Cogne) che ha ottenuto quale miglior risultato la prestazione di 12m22.

Infine il Disco Allievi/Junior (1kg) femminile dove si è potuto seguire la sfida tra la neo campionessa Kirsten Goyet (Cogne) che si è imposta con 23m52 davanti a Giorgia Abbate (Calvesi) che ha migliorato nettamente il proprio primato (prec 16m46) concludendo a 22m47, mentre terza ha chiuso Martina Raso (Cogne) che ha ottenuto la misura di 18m79.

RISULTATI Donne – Martello 4kg 1a e campionessa regionale Giulia Aresca (Cogne) 39m33; Martello Junior 1a e campionessa regionale Christine Dal Mut (Cogne) 36m82; Giavellotto gr 600 All/Jun 1a e campionessa regionale Giorgia Abbate (Calvesi) 23m01, 2a Beatrice Lo Baido (Cogne) 12m22; Disco 1kg 1a e campionessa regionale All/Jun Kirsten Goyet (Cogne) 23m52, 2° Giorgia Abbate (Calvesi) 22m47, 3a Martina Raso (Cogne) 18m79;

Uomini – Martello 7,260kg 1° e campione regionale Simone Vinci (Calvesi) 31m69; Martello Junior kg 6 1° e campione regionale Laurent Plebs (Cogne) 46m15; Giavellotto gr 800 1° e campione regionale Juan Jose Herrera (Calvesi) 40m06; Disco 2kg 1° e campione regionale Juan José Herrera (Calvesi) 30m51