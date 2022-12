MONTE ROSA WALSERWAEG: Iscrizioni aperte e data fissata

I pettorali disponibili sono 800 e sino a fine febbraio sarà possibile accaparrarsene uno a un prezzo agevolato. Visto che il “sold out” è nell’aria… meglio approfittarne.



Per la serie "format vincente non si cambia" la MRW ha confermato sia la data, nel primo weekend di luglio, sia le 3 distanze da 90 km, da 45 km e da 15 km. Il percorso, promosso sul campo dai concorrenti, si snoderà lungo gli antichi sentieri Walser (in dialetto tedesco "Waeg" significa "strada") della bellissima valle di Gressoney… ai piedi del Monte Rosa. Questo evento è stato fortemente voluto dalle amministrazioni locali e, visti i feedback, la richiesta era più che plausibile. Nel 2022 ai nastri di partenza si sono presentati oltre 600 atleti che sono stati accolti e coccolati dai 200 volontari gressonari. Verrebbe quasi da dire che il valore aggiunto di questa gara sia proprio il calore del pubblico assiepato tra le vie dei paesi, nei vari punti ristoro e sui sentieri di montagna che toccano anche quota 2635 del valico al Colle Valdobbiola e che portano i concorrenti a scoprire i luoghi più belli degli abitati di Gressoney-la-Trinité, Gaby e Issime.

Già all’esordio diversi campioni hanno voluto testare gambe e condizione alla Walser Waeg. Sfogliando la lista partenti spiccavano i nomi del valdostano Nadir Maguet, del friulano Tadei Pivk, dello statunitense David Hedges, del bergamasco Luca Arrigoni e delle forti “donne ultra” Giulia Saggin, Melissa Paganelli, Marina Cugnetto e Agnese Valz Gen.

In questa seconda edizione, il cuore pulsante dell'evento sarà il caratteristico borgo di Gressoney-Saint-Jean, nella zona del suggestivo Lago Gover, con partenza in sfilata nel centro. Tutte le gare sono affiliate alla ITRA e attribuiranno punteggi per l'UTMB, mentre la gara regina da 90 km farà parte della Coppa Italia di Skyrunning. Anche quest'anno oltre alla ULTRA (90 km con 7000 m d+) dedicata a chi vuole cimentarsi su un percorso impegnativo, ma veramente unico, è prevista gara TRAIL (45 km con 3500 m d+) dedicata a chi ama i percorsi tecnici senza rinunciare alla bellezza dei paesaggi. Molto partecipata sarà anche la RUN (15 km con 650 m d+), appositamente pensata per chi si avvicina al mondo della corsa in natura. Per bambini e ragazzi, con 4 differenti percorsi a seconda dell’età, è infine prevista previsto il MINITRAIL.



Per informazioni e iscrizioni www.monterosaww.com



MRW IN PILLOLE:



ULTRA: percorso di circa 90 km con 7000 metri di dislivello positivo.

TRAIL: percorso di circa 45 km con 3500 metri di dislivello positivo.

RUN: percorso di circa 15 km con 650 metri di dislivello positivo (anche non competitiva)