L’Ultramarathon du Fallère si candida a regalo di Natale

Natale è dietro l’angolo e ritorna la corsa al regalo. L’Ultramarathon du Fallère, gara biennale che ritornerà per la quarta volta il 5 agosto 2023, lancia le gift-card da far trovare sotto l’albero di amici e conoscenti. Inviando una mail a ultramarathondufallere@yahoo.<wbr></wbr>com è possibile regalare un buono e scegliere il valore dello stesso, che potrà essere utilizzato per l’iscrizione all’Ultramarathon di 61 chilometri (percorribile anche a staffetta di 3 concorrenti) oppure del Tour du Fallère di 39 chilometri.

Basterà scegliere il valore del buono, stamparlo dopo il pagamento e farlo trovare sotto l’albero. La gara di Saint-Oyen, organizzata dallo staff di Patrick Sacchetto, è inserita nel calendario del Tour Trail Valle d’Aosta e sarà valida come ultima prova.