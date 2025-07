Torgnon 2025: Trionfo Sardo al Campionato Italiano FISDIR

Tre giorni di sole hanno accompagnato l’evento che ha aperto gli appuntamenti nella capitale alpina dell’equitazione che quest’anno ha tagliato il nastro di avvio eventi con il 16° campionato italiano FISDIR, dal 27 al 29 giugno. Tre giorni di grande sport e che hanno visto impegnati nel quadrato in sabbia ai piedi della Valle del Cervino, circa 50 binomi, con complessivi 80 percorsi in rappresentanza di 10 circoli ippici provenienti da Sardegna, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Venerdì 27 giugno, in Piazza Frutaz la cerimonia di inaugurazione del Campionato ha visto un grande momento di comunità e di sport, con la sfilata di tutti i circoli e degli atleti, i discorsi ufficiali davanti ad un pubblico appassionato ed entusiasta, accompagnati dalla banda musicale. Le bandiere della Valle d’Aosta e dell’Italia hanno sfilato davanti al pubblico portate dagli atleti rappresentanti delle diverse compagini in gara. Firmate da tutti gli atleti sono state poi consegnate ai Sindaco e Vicesindaco di Torgnon quale ringraziamento per l’ospitalità.

Commentando la 3 giorni di evento il Sindaco di Torgnon, Lorenza Engaz, e il vice Sindaco di Torgnon, Stefano Perrin, hanno detto “Siamo orgogliosi e felici di aver portato qui a Torgnon questo importante evento, che vede protagonisti tanti atleti che ci insegnano molto su impegno e determinazione. Vogliamo che questo evento rappresenti per loro un bel ricordo, non solo sportivo, ma anche umano, in un territorio dove l’ospitalità è sempre al primo posto e che li aspetta tutto l’anno”. L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato tutti i volontari che si sono impegnati per garantire la realizzazione di questo importante evento.

Giovanna Rabbia Piccolo – Delegato regionale FISE e presidente dell’Avres Onlus “E’ stato un grande e lungo lavoro di organizzazione e dobbiamo ringraziare il Comune di Torgnon che ha voluto fortemente qui tra queste montagne il 16° campionato FISDIR. L’adesione è stata alta e ci ha stupiti. Per noi è stato molto importante e significativo portare qui tanti atleti provenienti dai circoli italiani, per celebrare un momento di grande inclusione e integrazione, oltre che grande sport. La Valle d’Aosta è la più piccola regione italiana ma ha un grande cuore”.

Lorenzo Franza – Vice Presidente FISDIR Italia, con al fianco Ornella Fosson, delegato regionale Fisdir VdA, ha evidenziato “Dietro questi tre giorni ci sono tanta preparazione e lavoro tra tecnici e famiglie impegnati nel rendere questa esperienza piacevole e arricchente per i binomi in campo. Sono stati giorni di confronto e impegno dei nostri ragazzi, ma anche momenti di grande amicizia e integrazione. Torgnon ci ha accolto in modo incredibile, raramente abbiamo visto un’accoglienza così che ci ha riempito il cuore”.

Presenti a Torgnon anche l’immancabile Michele Tropiano, delegato CIP Valle d’Aosta, e alle premiazioni Jean Dondeynaz, Presidente CONI VdA.

Il 16° campionato italiano FISDIR si chiude con un bilancio più che positivo grazie non solo all’organizzazione puntuale ma anche al tempo benevolo. Soddisfatti tutti i partecipanti e l’organizzazione per un week end ricco di emozioni, amicizia, entusiasmo, sport e impegno.

A raccogliere i risultati migliori è stata la compagine sarda, che ha fatto incetta di podi, con l’Asd Club Ippico Capuano, che ha vinto anche come miglior circolo del 16° campionato italiano Fisdir, il 2° posto è andato al Circolo Ippico Quore (sempre sardo), e al 3° posto ex aequo l’Avres Onlus (Valle d’Aosta) e il CI Sogni e Cavalli (Lombardia).

Per i Valdostani bene i binomi dell’Avres in alcune categorie, soprattutto nella Gimkana 2 M con il 2° posto di Francesca Bruno, il 3° di Marie Recaldini e il 4° di Marco Accordi nella giornata di sabato. Bene anche il 1° posto di Matteo Bechere, nella giornata di domenica, che in campo ha gareggiato nella disciplina FISE Paradressage. Ottimi anche il 2° posto di Alice Vallet nel Dressage 1° grado – Medio, il 4° posto di Alessandro Trevisan nel dressage 2° grado.

A vincere soprattutto l’entusiasmo dei ragazzi e ragazze in campo, in un contesto naturale e sportivo di grande respiro e bellezza, che ha reso protagonista l’impegno di questi atleti, dei tecnici che li seguono e delle loro famiglie.

RISULTATI

(evidenziati in grassetto gli atleti valdostani)

Sabato 28 giugno 2025

CLASSIFICA GIMKANA 1E

1 CADEDDU GIOVANNI TOMMASO - CLUB IPPICO CAPUANO

2 CASU MATTEO - QUORE ASD

3 STERI SAMUELE - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

4 BANDINU PASQUALE -CLUB IPPICO CAPUANO

4 SACCHI LUCA - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

5 MORANDI ANAEL - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

6 FERRARI LISA - ASD CIRCOLO IPPICO GREEN PARK

6 QUAGLIO ANDREA - A S H D – NOVARA APS

7 CANNONE MARTINA CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

7 SCARANO SARA - A S H D – NOVARA APS

8 MORARDO CLAUDIA - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

GIMKANA GRADO 2 ELEMENTARE

1 RIZZO DANIELE- CLUB IPPICO CAPUANO

2 ALFONSO AURORA - CLUB IPPICO CAPUANO

3 CASORATI MATTEO - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

4 IVALDI FLAVIA - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

5 RIU DOMENICO -CLUB IPPICO CAPUANO

6 VESAN MICHELLE -AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

7 DE ZAN IRENE - AGRES ONLUS ASD

8 TREVISAN ALESSANDRO - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

GIMKANA 1 M

1 MURA PAOLO -CLUB IPPICO CAPUANO

2 PUGGIONI RICCARDO - A.S. SPEEDY SPORT

3 PRUZZI NIKITA - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

4 PIERI LANDRONI LUCA -ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

5 MARINONE SAMUELE - A S H D – NOVARA APS

6 GUATTERI LORENZO - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

7 GAL STEFANIA - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

GIMKANA 2 M

1 DEMARTIS RICCARDO - CLUB IPPICO CAPUANO

2 BRUNO FRANCESCA - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

3 RECALDINI MARIE - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

4 ACCORDI MARCO - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

5 VOYAT MANUEL -AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

6 NAPOLI PIETRO - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

7 AVVIGNANO DAVIDE - A S H D – NOVARA APS

8 VALLET ALICE - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

9 MALCHIODI MARCO GIUSEPPE - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

10 RECALDINI MAIKA -AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

11 LUNETTI FRANCESCA - QUORE ASD

12 SANTARSIERO MARTINA - AGRES ONLUS ASD

13 UDASSO ALESSANDRA – CLUB IPPICO CAPUANO

GIMKANA 3 ELEMENTARE

1 MADEDDU ALESSIO - CLUB IPPICO CAPUANO

2 BIGNAZZI MICHELE - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

3 CORRIAS MATTIA -QUORE ASD

4 MARZUZI SARA -QUORE ASD

Domenica 29 giugno

Dressage 1° grado elementare

1 CADEDDU GIOVANNI TOMMASO - CLUB IPPICO CAPUANO

2 AVVIGNANO DAVIDE - A S H D – NOVARA APS

3 STERI SAMUELE - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

4 CASU MATTEO - QUORE ASD

5 SACCHI LUCA - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

6 MORARDO CLAUDIA - ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

7 CANNONE MARTINA - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

Dressage 1° grado – Medio

1 PIERI LANDRONI – LUCA ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI APS - ASD

2 VALLET ALICE - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dressage 1° grado – Avanzato

1 MURA PAOLO - CLUB IPPICO CAPUANO

2 MELONI DAVIDE - QUORE ASD

Dressage 2° grado – Elementare

1 ALFONSO AURORA - CLUB IPPICO CAPUANO

2 IVALDI FLAVIA - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

3 PUGGIONI RICCARDO - A.S. SPEEDY SPORT

4 TREVISAN ALESSANDRO - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dressage 2° grado – Medio

1 RIZZO DANIELE - CLUB IPPICO CAPUANO

2 SANTARSIERO MARTINA - AGRES ONLUS ASD

Dressage 2 grado – Avanzato

1 UDASSO ALESSANDRA - CLUB IPPICO CAPUANO

2 DEMARTIS RICCARDO - CLUB IPPICO CAPUANO

3 LUNETTI FRANCESCA - QUORE ASD

4 RIU DOMENICO - CLUB IPPICO CAPUANO

5 BRUNO FRANCESCA - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

6 NAPOLI PIETRO - CENTRO IPPICO DEL GOLFO SSD A R.L.

7 VOYAT MANUEL - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

8 DE ZAN IRENE - AGRES ONLUS ASD

9 RECALDINI MAIKA - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

10 RECALDINI MARIE - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

10 ACCORDI MARCO - AVRES ASSOCIAZIONE VALDOSTANA SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dressage 3° grado -Elementare

1 MURA MARTINA - EQUITURS SPORTIVA ASD

2 MARZUZI SARA - QUORE ASD

Fise Paradressage

1° MATTEO BECHERE – AVRES ONLUS

MIGLIORI RISULTATI SINGOLI

Miglior Senior - Alessio Madeddu (Sardegna)

Miglior Junior – Demartis Riccardo (Sardegna) CI Capuano

Miglior Esordiente - Aurora Alfonso (Sardegna) CI Capuano

Miglior Amatore - Davide Avignano (Lombardia )ASHD Novara