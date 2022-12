Entra nel vivo la stagione dello sci di fondo in Valle d’Aosta

La neve, tanto attesa nei primi dieci giorni di dicembre, è arrivata e la stagione dello sci di fondo è avviata un po’ ovunque. Dal Monte Bianco a Saint-Barthélemy, Bionaz e Flassin, dalle aree del Monte Cervino a quelle del Monte Rosa, passando per le piste immerse nel cuore del Gran Paradiso e del Mont Avic. Entra nel vivo la stagione degli sci stretti, ripresa nella piena normalità e con tutti i servizi attivi (docce, spogliatoi) nel pre-pandemia.

Ripartenza con qualche novità per quanto riguarda il sistema di biglietteria online. Da quest’anno Avef (Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di Fondo) ha deciso di affidarsi alla piattaforma geoticket.it che consente di acquistare biglietti giornalieri, plurigiornalieri, skipass stagionali di località e regionali, anche se il ritiro di quest’ultima tipologia - solo per quest’anno di prova - dovrà avvenire alle casse della stazione di riferimento.

Questo è solo il primo passo verso un processo di digitalizzazione più ampio. Avef, in collaborazione con la società, sta lavorando per implementare i servizi online. In futuro potranno infatti essere acquistati pacchetti comprensivi di noleggio attrezzatura, lezioni con i maestri di sci, pasti, oppure biglietti per partecipare a eventi specifici.

La piattaforma è raggiungibile, oltre che dall’indirizzo diretto geoticket.it, anche dal sito internet scinordicovalledaosta.it, dai portali delle stazioni, della regione e dei consorzi turistici. È inoltre disponibile una app, più veloce e di facile utilizzo, anche poco prima di scendere in pista. Al primo accesso sarà richiesta la registrazione.