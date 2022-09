Atletica: Ventuno ragazzi valdostani pronti per i nazionali cadetti su pista

Sono quattro sodalizi valdostani che forniscono gli atleti alla nazionale valdostana di Atletica Cadetti: 11 dell’Atletica Cogne, 6 della Calvesi, 2 del Pont Donnas e della S.Orso selezionati dal fiduciario tecnico regionale Cristina Ratto.

Quello del primo weekend di ottobre è l’ultimo appuntamento del calendario nazionale che, di fatto, chiude la lunga stagione delle gare su pista per il 2022. Su pista e pedane dell’impianto veneto saranno protagonisti i migliori giovani delle annate 2007 e 2008 e saranno assegnati 36 titoli oltre ai trofei per le rappresentative regionali. Per i ragazzi valdostani non ci sono chance da podio, ma l’obiettivo per tutti è puntare a migliorare i propri personali e vivere un’esperienza che li proietti verso l’atletica importante.

Questi i convocati:

Claire Fruttaz e Martina Trentin

Formazione Femminile – Nicole Dellio (Cogne) Mt 80; Lucrezia Meloni (Calvesi) Mt 300; Claire Frutaz (S.Orso) Mt 1000; Martina Trentin (S.Orso) Mt 2000; Martina Milani (Cogne) 1200 Siepi; Giada Borney (Pont Donnas) 80hs; Sylvie Vallet (Cogne) 300hs; Alice Lingeri (Pont Donnas) Triplo; Kirsten Goyet (Cogne) Disco; Eleonora Zoja (Cogne) Martello; Giulia Leccia (Calvesi) Giavellotto; Matilde Abelli (Cogne) Pentathlon; Staffetta 4x100 Nicole Dellio (Cogne), Giada Borney (Pont Donnas), Lucrezia Meloni (Calvesi), Sara D’Aprile (Calvesi).

Formazione Maschile - Etienne Mappelli (Cogne) Mt 1000; Laurent Cugnach (Calvesi) Mt 2000; Matteo Maniezzo (Cogne) 1200 Siepi; Matteo Pagliarin (Cogne) 300hs; Leonardo Marana (Cogne) Alto; Mattia Mancini (Cogne) Triplo; Staffetta 4x100 Biala Hassan (Calvesi), Matteo Pagliarin (Cogne), Jacopo China Bino (Calvesi), Matteo Mancini (Cogne).