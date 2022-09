Trail: Il TOR450 - Tor des Glaciers inaugura la tredicesima edizione del TORX®

bato 10 settembre | Saturday 10th September | Samedi 10 septembre Jardin de l'Ange 17:00 | TOR330 - Tor des Géants®

Presentazione top runners | Top runners presentation | Présentation top runners Courmayeur Forum Sport Center 12.00 -> 18.00 | TOR330 - Tor des Géants®

- Distribuzione pettorali, deposito sacche | Bibs delivery and bags drop off | Remise des dossards et depot sacs

- TORX Expo 20.00 | TOR330 - Tor des Géants®

Pasta party & briefing 4810 Courmayeur

18.30 Presentazione Garmin Enduro 2 Domenica 11 settembre | Sunday 11th September | Dimanche 11 septembre Courmayeur Forum Sport Center 7.00 -> 9.00 | TOR330 - Tor des Géants®

Distribuzione pettorali, deposito sacche | Bibs delivery and bags drop off | Remise des dossards et depot sacs

Viale Monte Bianco - Courmayeur 10:00 | TOR330 - Tor des Géants® 1° gruppo / 1st wave / 1er groupe Partenza | Start | Départ



12:00 | TOR330 - Tor des Géants® 2° gruppo / 2nd wave / 2ème groupe

Partenza | Start | Départ Martedì 13 settembre | Tuesday 13h September | Mardi 13 septembre Gressoney 14:00 -> 19:00 | TOR130 - Tot Dret - Distribuzione pettorali | Bibs delivery | Remise des dossards

18:00 -> 20:00 - Deposito sacche | Bags drop off | Depot sacs 20:30 - Briefing sulla linea di partenza | Briefing ont the start line | Briefing sur la ligne de départ

21:00 - Partenza | Start | Departure Mercoledì 14 settembre | Wednesday 14th September | Mercredi 14 septembre Courmayeur - Jardin de l’Ange 4.00 | TOR330 - Tor des Géants®

Arrivo dei primi corridori | Arrival first runners | Arrivée premiers coureurs



20:00 | TOR130 - Tot Dret

Arrivo dei primi corridori | Arrival first runners | Arrivée premiers coureurs Giovedì 15 settembre | Thursday 15th September | Jeudi 15 septembre Courmayeur - Jardin de l'Ange 10:00 | TOR450 - Tor des Glaciers

Arrivo dei primi corridori | Arrival first runners | Arrivée premiers coureurs Sabato 17 settembre | Saturday 17th September | Samedi 17 septembre Saint-Rhémy-en-Bosses 7.00 -> 9.00 | ​TOR30 - Passage au Malatrà - Distribuzione pettorali | Bibs delivery | Remise des dossards 10:00 - Partenza | Start | Départ

Courmayeur - Jardin de l’Ange 13:00 | TOR30 - Passage au Malatrà Arrivo dei primi corridori | Arrival first runners | Arrivée premiers coureurs 18:00 | TOR330 - Tor des Géants®, TOR450 - Tor des Glaciers, TOR30 - Passage au Malatrà

Arrivo degli ultimi corridori | Arrival last runners | Arrivée derniers coureurs Domenica 18 settembre | Sunday 18h September | Dimanche 18 septembre Courmayeur - Parco Bollino 11:00 - Cerimonia di premiazione | Award ceremony | Remise des prix