Trail: La Spagna domina l'edizione 2022 dell'OCC

Il duo Manuel Merillas e Antonio Perez ha dominato la gara maschile. Il primo ha conquistato la vittoria in 5h18m29s, precedendo il suo compagno di squadra e di stanza, che si è classificato secondo a 2m30s. Stesso dominio spagnolo nella gara femminile, con la vittoria di Sheila Aviles, davanti a Nuria Gil.

Milleduecento runner sono partiti alle 8:15 questa mattina a Orsières (SUI) per l'ottava edizione dell'OCC, che unisce Champex a Chamonix, con un programma di 55 km e 3500 m D+.Con un meteo meraviglioso, un sole splendido e un cielo completamente sereno, la gara è partita senza indugi. Su questo formato molto rapido e con un parterre molto denso, i più veloci non hanno perso tempo a misurarsi. Fin dall'inizio, i favoriti hanno conquistato le prime posizioni, con un trio composto dall'eritreo Petro Mamu, dal britannico Robbie Simpson e dal francese Arnaud Bonin, vice-campione europeo 2022.

Questo trio ha infiammato la pista fino a Trient, con continui attacchi e contrattacchi. È poi giunto il momento di una lunga salita, circa 9 km fino al Col de Balme, il punto più alto del percorso, una novità dell'edizione 2022.

È qui che Manuel Merillas, campione del mondo di SkyRunning 2021, ha fatto uno sforzo per rimontare. Mentre il 31enne spagnolo conquistava la testa della corsa, Petro Mamu retrocedeva inesorabilmente. Antonio Perez invece ha riconquistato posizioni nella successiva discesa verso Argentière. All'inizio della salita di La Flégère, il duo spagnolo si spartiva la testa della corsa, dandosi battaglia e conducendo la gara con qualche minuto di vantaggio su Simpson e Bonin che non sono riusciti a inserirsi nella lotta per la vittoria.

Al momento di cominciare l'ultima discesa verso La Flégère, Perez è stato colpito dai crampi. Merillas, imperturbabile, ha continuato al suo incredibile ritmo e ha ripreso il comando, non mollandolo più e vincendo in 5h18m. Succede così a Jonathan Albon (GBR), vincitore dello scorso anno, che domani parteciperà alla CCC. Ha un vantaggio di 2m30s sul suo amico Perez e su Simpson di 5m30s.Primo tra i francesi, Arnaud Bonin ha concluso al quarto posto davanti a Paul Mathou e Nicolas Martin, in un bel gruppo francese d'attacco.

"L'obiettivo era la top 5, quindi possiamo dire che l'abbiamo raggiunto, sono molto felice. Quando sei in testa e lotti fino a metà gara, speri nel podio. Però non si è presentata l'opportunità" ha spiegato Bonin. "L'anno scorso ho mantenuto la calma, partendo dalle retrovie. Quest'anno volevo giocarmela davanti. Mi sono davvero divertito, fino a Trient, la gara è stata davvero veloce!"

Anche in campo femminile la Spagna ha realizzato la doppietta, nel caldo di Chamonix. L'americana Allie Mc Laughlin ha dominato per la maggior parte della gara ma è esplosa completamente sulla salita che porta da Argentière a La Flégère, lasciando la vittoria a Sheila Aviles Caston, che ha chiuso in 6h10m16. "Dopo due anni di infortuni in cui avevo perso fiducia in me stessa, questa vittoria ha un sapore speciale, è molto importante per me", ha dichiarato Sheila Aviles.

"Non sono partita particolarmente veloce, contavo sul fatto che le altre davanti avrebbero mollato; ho iniziato a sentirmi davvero bene dal km 23 e sono andata a cercarmi questa vittoria". Nuria Gil Clapera ha chiuso in seconda posizione con circa 6 minuti di distacco e l'americana Dani Moreno terza a 7 minuti.

Domani l'UTMB Mont-Blanc crescerà ancora di intensità, con la partenza della CCC alle 9:00 da Courmayeur e quella dell'UTMB alle 18:00 da Chamonix. Con i suoi elementi caratteristici, la partenza dal paese italiano, il giro del Monte Bianco, il passaggio in Svizzera e l'arrivo a Chamonix dopo 100 chilometri e 6100 metri di D+, spesso la CCC è la gara che segna l'ingresso nel mondo dell'Ultra-Trail. Due grandi nomi del trail-running saranno sulla linea di partenza: Jonathan Albon (GBR) e Blandine L'Hirondel (FRA), entrambi vincitori della OCC lo scorso anno e che quest'anno cercheranno di imporsi sulla distanza più lunga.

Anche Thibaut Baronian (FRA), terzo lo scorso anno nella CCC, sarà al via. La concorrenza sarà dura con la presenza degli americani David Sinclair e Hayden Hawks (2° alla Western States Endurance Run), del cinese Jiasheng Shen (3° alla Lavaredo Ultra Trail by UTMB), dell'italiano Andreas Reiters (4° alla CCC dello scorso anno), o ancora dello svedese Petter Engdahl (3° alla OCC dello scorso anno) e del norvegese Anders Kjaerevik (3° alla Penyagolosa Trails in Spagna).

Nella categoria femminile, Blandine L'Hirondel, campionessa francese ed europea del 2022, sarà la grande favorita, soprattutto perché Ruth Croft (NZ), vincitrice della Western States Endurance Run a giugno, si è ritirata. Ma Abby Hall (seconda lo scorso anno), Taylor Nolwin, la canadese Jazmine Lowther (seconda alla Sinister 7 Ultra di 82 km) e la ceca Marcela Vasinova (quinta alla Maratona del Monte Bianco) saranno forti avversarie della francese.A fine giornata le strade di Chamonix saranno gremite di gente per dare il benvenuto al gruppo in partenza per l'UTMB. Tra i 2300 concorrenti iscritti ci sarà una pletora di favoriti, che lotteranno senza pietà per la vittoria e gli onori, sui 170 km e 10 000 m D+ in programma. L'americano Jim Walmsley cercherà di dare agli Stati Uniti un primo titolo nella gara maschile.

Kilian Jornet (ESP), invece, cercherà forse di ottenere la sua quarta vittoria. Di fronte a loro, il vincitore del 2019 Pau Capell (ESP), il tedesco Hannes Namberger, vincitore della Lavaredo Ultra Trail by UTMB a giugno, senza dimenticare un trio di francesi agguerriti, composto da Thibaut Garrivier (vincitore della CCC 2021), Aurélien Dunand-Pallaz, secondo lo scorso anno, e Germain Grangier, oltre ai cinesi Jiaju Zhao e Yanqiao Yun. Nella categoria femminile, l'olandese Ragna Debats, vincitrice del CCC 2019, cercherà di imporsi sulla distanza più lunga. Di fronte a lei ci saranno la giovane Katie Schide (USA), in costante miglioramento (vincitrice della Val d'Aran by UTMB poco più di un mese fa e ottava all'UTMB 2021) e l'esperta Mimi Kotka (SUE), senza dimenticare le francesi Audrey Tanguy e Manon Bohard e la cinese Fuzhao Xiang.