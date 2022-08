UTMB Mont-Blanc: il colpo da maestro di Ludovic Pommeret

Il francese Ludovic Pommeret (UTMB Index 874), quarto all'UTMB del 2021, ha vinto nuovamente la TDS (145 km - 9.100 metri D+) in 18h37m. Ludovic ha tagliato il traguardo per primo davanti a un duo composto dall'ecuadoriano Joaquin Lopez (UTMB Index 827) e dal francese Elias Kadi (UTMB Index 854). Un'ora separa l'ecuadoriano da Ludovic Pommeret, vincitore dell'UTMB nel 2016. Il francese firma così la sua seconda vittoria all'UTMB® Mont-Blanc alla sua decima partecipazione. Ludovic Pommeret è partito con cautela fino al col Checrouit, dove si trovava in 25a posizione, e poi ha ripreso uno a uno gli altri runner a partire dalla stazione del Beaufort al chilometro 93. Il savoiardo ha concluso la gara con soli 6 minuti di riposo, una grande prestazione per uno dei corridori più esperti del circuito UTMB World Series. Elias Kadi ha completato il podio in 19h49m.

Dopo un momento pieno di emozione, circondato dalla sua famiglia, Ludovic Pommeret ha dichiarato: "Non ho pressioni, non è il mio lavoro, non devo dimostrare grandi cose. Tra le motivazioni c'è la famiglia, quella presente e quella che se n'è andata. Per la preparazione, ho un buon allenatore, mia moglie mi ha aiutato con una ricognizione dell’UTMB e un TDS nella stessa settimana. Mi ha detto: "Non ho fatto 145 chilometri per niente, tu non mollare, vai avanti".

Nella gara femminile, l'italiana Martina Valmassoi (UTMB Index 724 nella foto al centro) ha vinto a Chamonix in 22h42m. Martina Valmassoi continua sulla scia delle sue recenti vittorie in diversi format (KV, 20K, 50K) in Italia. La spagnola Claudia Tremps (UTMB Index 724) e la tedesca Katharina Hartmuth (UTMB Index 714) sono arrivate rispettivamente seconda e terza.

"Mi sento bene, sono felice di sedermi su una sedia, ho cercato di non sedermi troppo alle stazioni di alimentazione perché altrimenti non sarei più ripartita. Ci sono stati momenti in cui ho pensato: perché lo sto facendo? Courtney Dauwalter sarebbe orgogliosa di me, ho dato fondo alle mie risorse fisiche e mentali. Oggi mi sentivo abbastanza rilassata, anche se mi sono persa due volte. Non sai mai dove si trova la seconda, le gambe facevano fatica nelle discese. A Les Contamines, ho chiesto con molto fervore dove fosse la seconda! Sapevo che non avrei corso più velocemente nell'ultima parte".

Nel primo pomeriggio, sono stati gli atleti dell'ETC (15 km - 1300 mD+) ad animare le strade di Courmayeur per la prima edizione di questa nuova gara dal tocco italiano, con 774 partenti di cui il 43% donne. È stato lo spagnolo Jan Magarit Solé a vincere in 1h24m di ritorno da un infortunio, davanti al giapponese Ruy Ueda e al belga Maximilien Drion. Nella gara femminile, la marocchina Ikram Rharsalla ha vinto in 1h49m davanti alla francese Perrine Abadie e all'italiana Nadia Re, un trio di testa distanziato di poco meno di 2h30.

L’OCC, futura finale delle UTMB World Series, presenta un'incredibile line-up e sarà trasmessa in diretta integrale giovedì.

Con 151 corridori tra la categoria maschile e femminile e con un indice UTMB di oltre 800 per gli uomini e 700 per le donne, l'OCC dimostra chiaramente di essere la futura finale dell'UTMB World Series a partire dal 2023. È difficile scegliere una favorita quando ci sono 15 donne in grado di portarsi a casa la vittoria, tra cui Anais Sabrié (UTMB Index 788), Marta Molist Codina (UTMB Index 777), Sara Alonso (UTMB Index 776), Sheila Aviles Castano (UTMB Index 768) o Mathilde Sagnes (UTMB Index 767). Stessa densità nella categoria maschile con 9 corridori che hanno un indice UTMB superiore a 900: Bart Przedwojewski (UTMB Index 927), Manuel Merillas (UTMB Index 926), Petro Mamu (UTMB Index 924), Frédéric Tranchand (UTMB Index 915), Robbie Simpson (UTMB Index 912), Thomas Cardin (UTMB Index 910), William Boffelli (UTMB Index 907) et Nicolas Martin (UTMB Index 903).

I fan potranno seguire la gara in diretta su live.utmb.world giovedì a partire dalle 7:45.