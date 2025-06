Gli ‘orange’ brillano sulle strade del trofeo Colorbox a Oleggio (NO)

Trofeo Colorbox, oggi, a Oleggio (Novara), corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, e tre atleti ‘orange’ grandi protagonisti e, pure essendo soltanto in tre – con un primo, un secondo e un terzo posto -, riescono a portare l’Orange Bike Team sul terzo gradino del podio nella classifica per società, alle spalle del Piossasco (con otto iscritti) e dell’Ucab Biella.

Nei G5 – 12 giri da 700 metri, per un totale di 9 km – subito in fuga Julien Marchi e Cristian Ryan Longo Borghini (Pedale Ossolano); a metà dell’ultima tornata è il valdostano a fare il vuoto, andando a vincere in solitaria, a braccia alzate, davanti a Longo Borghini e, terzo, Thomas Contadino (Piossasco).

Nei G4 - 9 giri da 700 metri, per un totale di 8 km – gara sempre di testa di Sebastian Leo; poi una fuga a tre, che comprende anche il valdostano. Nel finale, si avvantaggia Axel Pontiroli (Pedale Ossolano) e, per il piazzamenti sul podio, Francesco Segatto (Ucab Biella) ha la meglio su Sebastian Leo, che conclude la sua fatica in terza posizione.

Nei G3 - 6 giri da 700 metri, per un totale di 6 km –, gara tutta di testa di Mathis Marchi, e fuga a due del valdosano con Alan Ubertini (Borgomanero), con quest’ultimo che ha la meglio su Marchi nella volata che vale il primo posto e, terzo, Alessandro Barteloni (Lomello).

Enduro

Due giorni di Coppa del Mondo di Enduro, ieri e oggi, a a Canazei – Val di Fassa (Trentino) che al femminile vive sulla vittoria della britannica Ella Conolly (40’23”) davanti all’azzurra Nadine Ellecosta (Abetone Ancillotti; 40’51”). In 22° posizione Cammilla Martinet (Cicli Lucchini; 46’33”); 24° Sophie Riva (Sunn French; 47’43”).