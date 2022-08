Ciclismo: Tormena e Riva vincono in Belgio e negli Stati Uniti Posta in arrivo

Ancora un ‘filotto’ di Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), nella quinta tappa della Coppa del Mondo di Xc Elimnatori di Oudenaarde. La valdostana domina la gara sin dalle qualifiche e, in finale, conquista il gradino più alto del podio, tagliando il traguardo in 1’58”39, a precedere di 1”88, la tedesca Marion Fromberger, di 3”71, la svedese Ella Holmegard e, di 4”96, l’olandese Didi de Vries.

Nelle qualifiche, miglior crono di Gaia Tormena (58”199), che precede, di oltre 2”, le avversarie che, di fatto, sono nel medesimo ordine, le stesse che prenderanno parte alla finale. Nei quarti, l’aostana (2’11”62) ha la meglio sull’olandese Elodie Kuijper (a 7/100) e della belga Aurelie Vermeir (a 7”47). In semifinale, la neroverde dei Lupi è ancora prima (2’04”72),d avanti alla de Vries (34/100), alla belga Liv Pijpers (a 3”04) e a Elodie Kuijper (a 8”89).

In classifica generale, con i 90 punti ottenuti, Gaia Tormena balza a quota 405 punti, scavando un abisso con le più immediate inseguitrici: Marion Fromberger (227), la brasiliana Marcela Lima Matos (190) e Didi de Vries (190).

Mancano ora quattro tappe alla conclusione della Coppa del Mondo, in programma nei prossimi quattro fine settimana, con le lunghe trasferte in Oriente. Il 21 agosto, a Sakarya (Turchia); il 28, a Palangkaraya (Indonesia); il 4 settembre, a Leh/Ladakh (India), e conclusione, il 10 settembre, con il ritorno in Europa, a Parigi (Francia).

Conclusa l’Xc Eliminator, Gaia Tormena fa sua anche l’Xcc, chiudendo i nove giri sul tracciato cittadino con il tempo complessivo di 10’20”59), a precedere Marion Fromberger (10’22”39) e Elodie Kuijper (10’23”20) gara lenta, tattica, e decisa soltanto nella tornata conclusiva, dove le prime cinque della graduatoria fanno segnare il miglior tempo sul giro.

Enduro

Vittoriosa trasferta oltreoceano di Sophie Riva (Ancillotti Factory Team), per la quinta tappa dell’Enduro World Series, a Burke, in Virgina (Usa). Nelle Under 21 Donne, conquista il gradino alto del podio Sophie Riva (40’36”), davanti alla cilena Paz Gallo Fuentes (41’06”) e alla statunitense Lauren Bingham (41’24”). In classifica generale, la valdostana – con tre sole gare all’attivo -, rafforza la sua seconda posizione, riducendo sensibilmente il divario dalla testa, occupata dalla canadese Emmy Lan, che ha raccolto punti in quattro appuntamenti.

Tre tappe alla conclusione dell’Ews: il 20 agosto, a Sugarloaf (Maine; Usa); il 17 settembre, a Crans Montana (Svizzera) e, il 24 settembre, a Loudenvielle (Francia).